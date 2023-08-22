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Осуждённые в Улан-Удэ показали спектакль «Ритка»

Осуждённые в Улан-Удэ показали спектакль «Ритка»
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Процесс подготовки был утомителен и требовал усилий

Осуждённые улан-удэнской исправительной колонии №7 сыграли в спектакле «Ритка» (12+), по мотивам книги бурятской писательницы Раисы Белоглазовой. В своей пьесе женщины рассказали историю о трудной судьбе Ритки Грачёвой, которая, пройдя через жизненные испытания, обретает верных друзей и старших наставников.

На премьере побывали артисты Русского драматического театра имени Бестужева Марина Ланина, доцент кафедры сценической речи и актёрского мастерства ВСГИК Елена Баранова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры театрального искусства и сценической речи ВСГИК Эдуард Манзарханов, а также заместитель начальника отдела поддержки молодёжных инициатив министерства спорта и молодёжной политики Бурятии Татьяна Ларионова.


После гости положительно оценили сам спектакль, адаптированные монологи из книги, актёрскую игру и реквизит, который был задействован.

По словам осуждённых, процесс подготовки был утомителен и требовал больших усилий, длинные тексты и монологи персонажей, а также эмоциональные сцены главных героев, старания были оправданы положительными отзывами приглашённых гостей и администрацией учреждения.

Спектакль приурочен к Всероссийскому конкурсу «Дельфийский чемпионат», который проводится с целью раскрытия творческих способностей осуждённых, их духовно-нравственного и эстетического воспитания посредством искусства, успешной социализации.

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