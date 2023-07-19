В Забайкалье создают экопарк для любителей верховой езды

Общество, Фото: фонд развития Забайкалья

Здесь трудных подростков постараются вовлечь в добровольческую деятельность



Экопарк для любителей верховой езды «Забайкалец» появится в ближайшее время в Забайкальском крае. Для жителей Читинского района собираются организовывать конные походы, обучение верховой езде, занятия иппотерапией.



Туристическую зону организовывают в нескольких километрах от Читы. В прошлом году общественники уже получали около полумиллиона рублей на первый этап возведения площадки для отдыха. В этом году вновь подали заявку на конкурс грантов главы региона.



По словам руководителя проекта Игоря Бояркина, закуплены четыре глэмпинг-палатки, построены конюшня и благоустроенный дом для гостей.



- Уже совсем скоро дом распахнёт свои двери, люди смогут проводить своё время на природе в лесу, вдали от городской суеты. Наслаждаться красотами природы и вдыхать вкусный и чистый воздух. Мы пробурили скважину, теперь у нас всегда будет, чистая питьевая вода, - сказал Игорь Борякин.



Он пояснил, что первое время лошадей возьмут на прокат, а затем приобретут своих, также закупят оборудование для конкура. В планах организация верёвочного парка и установка универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием для занятий волейболом, баскетболом и гимнастикой.



- Первый этап развития экопарка «Забайкалец» мы начали на территории дальневосточного гектара. Проект направлен не только на оздоровительный туризм, но и образование, ценностное отношение к здоровью. Постараемся вовлечь трудных подростков в добровольческую деятельность, игровые программы с участием лошадей, - добавил Игорь Бояркин.



В итоге на территории комплекса будет представлено пять направлений туризма: активный, оздоровительный, событийный, гастрономический туризм, кемпинг и глэмпинг зоны.



- В настоящее время 126 заявок конкурса грантов губернатора Забайкалья направлено на экспертизу. Победителей назовут не позднее 13 августа, - сообщает пресс-служба фонда развития края.

