В середине июня в Бурятии ударят заморозки

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике ненадолго потеплеет, а потом опять похолодает



В середине недели воздух в Бурятии прогреется до +28 градусов, однако после на смену зною вновь придут дожди и похолодание. Такой прогноз погоды на три ближайших дня дали в Бурятском гидрометцентре.



Ночью в среду, 14 июня, по республике обещают от +8 до +13, местами – от +1 до +6, днём – от +23 до +28, а в некоторых районах – всего от +13 до +18. Возможен небольшой дождь. Ветер западный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.



В четверг, 15 июня, жара опять пойдёт на спад. Ночная температура будет колебаться от +8 до +13, местами – от +1 до +6. Дневная поднимется максимум до +15, +20. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, 6-11 м/с с порывами до 15-20 м/с.



В пятницу, 16 июня, в Бурятии переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью – от +6 до +11, местами – до +1, на северо-востоке – заморозки, от 0 до -3. Днём – от +20 до +25, где-то – лишь от +14 до +19 градусов. Ветер восточный, 3-8 м/с с порывами до 12 м/с.