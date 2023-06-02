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В пригородном селе Бурятии неизвестные безобразничают на детской площадке

В пригородном селе Бурятии неизвестные безобразничают на детской площадке
Общество,  Фото:Тарбагатай-инфо. 24/7»
Там поломались качели, а песочницу облюбовали собаки

Жители пригородного  тарбагатайского села Нижний Саянтуй жалуются на состояние новенькой детской площадки. Как выяснилось, там наследили вандалы. От рук неизвестных пострадал спортивный инвентарь – почти везде не хватает каких-то деталей. Кроме того, кто-то вырвал скамейку из земли. 

- Качели в плачевном состоянии. На них садятся по несколько подростков – скоро не выдержат и рухнут. Песочница для маленьких детей превратилась в место для игр собак, – сообщили сельчане в районной группе «Тарбагатай-инфо. 24/7». – Пусть проведут визуальную инвентаризацию.

Глава сельского поселения «Саянтуйское» Елена Тимофеева пояснила, что состояние игровой зоны проверяют еженедельно и каждый раз обнаруживают какие-то поломки.

- В первую очередь хотелось бы обратиться к ребятам старшего возраста с просьбой беречь оборудование. Ведь если качели и тренажёры выйдут из строя, их больше никто не восстановит. Нашему поселению предоставили возможность построить такую красивую и нужную зону отдыха. Так давайте её сохраним, а не разломаем и разберём на болтики, – призвала Елена Тимофеева.

Неделю назад хулиганы украли педаль от велотренажёра, стоящего на площадке для сдачи норм ГТО в Мухоршибири. Её призвали вернуть на место. Подозрение тогда пало на юных сельчан. «Уважаемые взрослые, поговорите со своими детьми», – обратились к родителям ребятишек в вайбер-группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

А ранее в Кяхте повредили памятник пограничникам под названием «Часовые границы». Собаке, являющейся частью композиции, отломили нос. Как выяснилось, это сделали маленькие местные жители. Их родители уже пообещали возместить ущерб.


детские площадки вандалы

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