В пригородном селе Бурятии неизвестные безобразничают на детской площадке

Жители пригородного тарбагатайского села Нижний Саянтуй жалуются на состояние новенькой детской площадки. Как выяснилось, там наследили вандалы. От рук неизвестных пострадал спортивный инвентарь – почти везде не хватает каких-то деталей. Кроме того, кто-то вырвал скамейку из земли.
- Качели в плачевном состоянии. На них садятся по несколько подростков – скоро не выдержат и рухнут. Песочница для маленьких детей превратилась в место для игр собак, – сообщили сельчане в районной группе «Тарбагатай-инфо. 24/7». – Пусть проведут визуальную инвентаризацию.
Глава сельского поселения «Саянтуйское» Елена Тимофеева пояснила, что состояние игровой зоны проверяют еженедельно и каждый раз обнаруживают какие-то поломки.
- В первую очередь хотелось бы обратиться к ребятам старшего возраста с просьбой беречь оборудование. Ведь если качели и тренажёры выйдут из строя, их больше никто не восстановит. Нашему поселению предоставили возможность построить такую красивую и нужную зону отдыха. Так давайте её сохраним, а не разломаем и разберём на болтики, – призвала Елена Тимофеева.
Неделю назад хулиганы украли педаль от велотренажёра, стоящего на площадке для сдачи норм ГТО в Мухоршибири. Её призвали вернуть на место. Подозрение тогда пало на юных сельчан. «Уважаемые взрослые, поговорите со своими детьми», – обратились к родителям ребятишек в вайбер-группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
А ранее в Кяхте повредили памятник пограничникам под названием «Часовые границы». Собаке, являющейся частью композиции, отломили нос. Как выяснилось, это сделали маленькие местные жители. Их родители уже пообещали возместить ущерб.
А ранее в Кяхте повредили памятник пограничникам под названием «Часовые границы». Собаке, являющейся частью композиции, отломили нос. Как выяснилось, это сделали маленькие местные жители. Их родители уже пообещали возместить ущерб.