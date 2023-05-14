Спасатели, выезжавшие по неверному сообщению об оторвавшейся льдине с рыбаками, вернулись в пункт постоянной дислокации
Как сообщал «Байкал-Daily», в 12:54 от службы «112» поступило сообщение о том, что со слов очевидцев между населённым пунктом станции Переемная и Танхой Кабанского района на озере Байкал оторвалась льдина с 2-мя рыбаками.
На место выезжали спасатели.
Как позже оказалось, информация не подтвердилась.
- По состоянию на 15:50 спасателями совместно с сотрудниками ОМВД и СП обследовано 5 км береговой линии, очевидцев нет, на льду находятся нерпы, спасатели возвращаются в ППД (пункт постоянной дислокации – прим. ред.), - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Как пояснили в группе «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на ЕДДС, нерп на льду приняли за рыбаков:
- Сообщение о людях на льду поступило в службу 112 от машиниста электровоза, увидевшего чёрные точки на льду. Он принял нерп за людей.
Нерп на льду Байкала приняли за людей
Общество, Фото:
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