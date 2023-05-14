На Байкале оторвалась льдина с двумя рыбаками

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

На место выехали спасатели



В 12:54 от службы «112» поступило сообщение о том, что со слов очевидцев между населённым пунктом станции Переемная и Танхой Кабанского района на озере Байкал оторвалась льдина с 2-мя рыбаками.



- В 13:02 на место происшествия выехали спасатели Посольского ПСП БПСО и администрация сельского поселения, - сообщают в ГУ МЧС России по Бурятии.



Информация уточняется.

