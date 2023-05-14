На место выехали спасатели
В 12:54 от службы «112» поступило сообщение о том, что со слов очевидцев между населённым пунктом станции Переемная и Танхой Кабанского района на озере Байкал оторвалась льдина с 2-мя рыбаками.
- В 13:02 на место происшествия выехали спасатели Посольского ПСП БПСО и администрация сельского поселения, - сообщают в ГУ МЧС России по Бурятии.
Информация уточняется.
На Байкале оторвалась льдина с двумя рыбаками
Происшествия, Фото:
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