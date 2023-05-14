14 мая

13 мая

12 мая

Популярное

На Байкале оторвалась льдина с двумя рыбаками

На Байкале оторвалась льдина с двумя рыбаками
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
На место выехали спасатели

В 12:54 от службы «112» поступило сообщение о том, что со слов очевидцев между населённым пунктом станции Переемная и Танхой Кабанского района на озере Байкал оторвалась льдина с 2-мя рыбаками.

- В 13:02 на место происшествия выехали спасатели Посольского ПСП БПСО и администрация сельского поселения, - сообщают в ГУ МЧС России по Бурятии.

Информация уточняется.
лед Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ горел частный дом
В Улан-Удэ горел частный дом
Происшествия, 14.05.2023
Предварительная причина пожара - короткое замыкание
В Бурятии погиб водитель опрокинувшегося «УАЗа»
В Бурятии погиб водитель опрокинувшегося «УАЗа»
Происшествия, 13.05.2023
Автоавария случилась в Закаменском районе
Суд обязал жительницу Бурятии выплачивать кредит за мошенников
Суд обязал жительницу Бурятии выплачивать кредит за мошенников
Происшествия, 13.05.2023
По факту мошенничества расследуется уголовное дело 
В Улан-Удэ ДТП пострадал пожилой водитель
В Улан-Удэ ДТП пострадал пожилой водитель
Происшествия, 13.05.2023
Одновременно столкнулись четыре «Тойоты»
В Иркутске на шестилетнего мальчика напали собаки
В Иркутске на шестилетнего мальчика напали собаки
Происшествия, 13.05.2023
Следователи СК начали доследственную проверку 
В Иркутской области в горящей квартире погиб пенсионер
В Иркутской области в горящей квартире погиб пенсионер
Происшествия, 12.05.2023
Пожар произошёл из-за непотушенной сигареты
В Иркутске воспитатель детского дома перевела мошенникам 2,5 млн рублей
В Иркутске воспитатель детского дома перевела мошенникам 2,5 млн рублей
Происшествия, 12.05.2023
Аферисты заверили женщину, что на её имя пытаются взять кредит

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^