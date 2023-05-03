Жители Бурятии недовольны местным здравоохранением и дорогами

За неделю от них поступило более 600 жалоб



В центре управления регионом (ЦУР) рассказали о жалобах, которые жители Бурятии присылали на прошлой неделе – с 24 по 30 апреля включительно. Всего их было 602 – на 127 меньше, чем неделей ранее, и 278 при этом поступило через портал Госуслуг.



Наших земляков сильнее всего волновали вопросы здравоохранения (257 обращений), состояние дорог (74) и благоустройство (47). Далее идут соцобслуживание и социальная защита (46), а замыкает топ-5 специальная военная операция (38).



В соцсетях на жизнь чаще всего сетуют улан-удэнцы. Они сообщали о плохом состоянии дорог в разных районах города. «Чаще других упоминали сотые кварталы и улица Аршанская», – подчеркнула специалист ЦУР Бурятии Елена Трофимова.