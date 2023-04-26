В Бурятии родители школьников пожаловались на «отполовиненные» бананы

Детям пришлось раздать остатки вчерашних фруктов





Жители посёлка Усть-Баргузин пожаловались в группе «Баргузин-инфо.24/7», что их детям дали в школе «резаные фрукты». Речь о половинке банана. Сельчане задались вопросом, имеют ли право так делать в учебном заведении.Директор Усть-Баргузинской СОШ Марина Вильмова пояснила, что вообще такие фрукты детям давать не должны. Но поскольку в столовой остались лишние бананы, их вручили ученикам на следующий день в таком вот виде.- Предложили сразу съесть в столовой. Всем не хватило по целому, а оставлять до следующего привоза нельзя – плод скоропортящийся, – пояснило руководство школы. – Невозможно точно осуществить завоз бананов по количеству детей. Оно меняется каждый день. В дальнейшем фрукты будут выдаваться целиком.