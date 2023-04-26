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В Бурятии родители школьников пожаловались на «отполовиненные» бананы

В Бурятии родители школьников пожаловались на «отполовиненные» бананы
Общество,  Фото:«Баргузин-инфо.24/7»
Детям пришлось раздать остатки вчерашних фруктов

Жители посёлка Усть-Баргузин пожаловались в группе «Баргузин-инфо.24/7», что их детям дали  в школе «резаные фрукты». Речь о половинке банана. Сельчане задались вопросом, имеют ли право так делать в учебном заведении.

Директор Усть-Баргузинской СОШ Марина Вильмова пояснила, что вообще такие фрукты детям давать не должны. Но поскольку в столовой остались лишние бананы, их вручили ученикам на следующий день в таком вот виде.

- Предложили сразу съесть в столовой. Всем не хватило по целому, а оставлять до следующего привоза нельзя – плод скоропортящийся, – пояснило руководство школы. – Невозможно точно осуществить завоз бананов по количеству детей. Оно меняется каждый день. В дальнейшем фрукты будут выдаваться целиком.
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