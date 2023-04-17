Температура там не поднималась выше 16 градусов даже с обогревателем
Жительница посёлка Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии пожаловалась в Госстройжилнадзор на холодную квартиру. Сначала она обращалась в местную администрацию и ресурсоснабжающую компанию. В жилье делали замеры температуры, но даже при работающем обогревателе и утеплённых дверях и окнах столбик термометра в трёх комнатах не поднимался выше 16 градусов.
За месяц власти и ресурсники так ничего и не предприняли, чтобы исправить ситуацию. Сотрудники Госстройжилнадзора устроили проверку и выявили нарушение нормативов при предоставлении коммунальной услуги – то есть она оказалась некачественной. Причиной холода в квартире была низкая температура теплоносителя в инженерных сетях и неправильное подключение подающего трубопровода в систему отопления.
Ресурсоснабжающая организация провела необходимые работы, а именно – переключение обратного и подающего трубопроводов. Температурный режим в доме восстановился. В итоге компания, устранившая нарушения, избежала штрафа, отделавшись предупреждением. Кроме того, её обязали сделать перерасчёт.
- Органы местного самоуправления должны контролировать прохождение отопительного сезона и незамедлительно реагировать на такие обращения. Законодательство накладывает на них эту обязанность, и люди могут обращаться в муниципалитеты, если температурный режим в жилье нарушен, – пояснил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
Жительница севера Бурятии замерзала в своей квартире из-за теплоэнергетиков
Общество, Фото:
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