Жительница севера Бурятии замерзала в своей квартире из-за теплоэнергетиков

Температура там не поднималась выше 16 градусов даже с обогревателем



Жительница посёлка Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии пожаловалась в Госстройжилнадзор на холодную квартиру. Сначала она обращалась в местную администрацию и ресурсоснабжающую компанию. В жилье делали замеры температуры, но даже при работающем обогревателе и утеплённых дверях и окнах столбик термометра в трёх комнатах не поднимался выше 16 градусов.



За месяц власти и ресурсники так ничего и не предприняли, чтобы исправить ситуацию. Сотрудники Госстройжилнадзора устроили проверку и выявили нарушение нормативов при предоставлении коммунальной услуги – то есть она оказалась некачественной. Причиной холода в квартире была низкая температура теплоносителя в инженерных сетях и неправильное подключение подающего трубопровода в систему отопления.



Ресурсоснабжающая организация провела необходимые работы, а именно – переключение обратного и подающего трубопроводов. Температурный режим в доме восстановился. В итоге компания, устранившая нарушения, избежала штрафа, отделавшись предупреждением. Кроме того, её обязали сделать перерасчёт.



- Органы местного самоуправления должны контролировать прохождение отопительного сезона и незамедлительно реагировать на такие обращения. Законодательство накладывает на них эту обязанность, и люди могут обращаться в муниципалитеты, если температурный режим в жилье нарушен, – пояснил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

