17 апреля

16 апреля

Популярное

Жительница севера Бурятии замерзала в своей квартире из-за теплоэнергетиков

Жительница севера Бурятии замерзала в своей квартире из-за теплоэнергетиков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Температура там не поднималась выше 16 градусов даже с обогревателем

Жительница посёлка Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии пожаловалась в Госстройжилнадзор на холодную квартиру. Сначала она обращалась в местную администрацию и ресурсоснабжающую компанию. В жилье делали замеры температуры, но даже при работающем обогревателе и утеплённых дверях и окнах столбик термометра в трёх комнатах не поднимался выше 16 градусов.

За месяц власти и ресурсники так ничего и не предприняли, чтобы исправить ситуацию. Сотрудники Госстройжилнадзора устроили проверку и выявили нарушение нормативов при предоставлении  коммунальной услуги – то есть она оказалась некачественной. Причиной холода в квартире была низкая температура теплоносителя в инженерных сетях и неправильное подключение подающего трубопровода в систему отопления.

Ресурсоснабжающая организация провела необходимые работы, а именно – переключение обратного и подающего трубопроводов. Температурный режим в доме восстановился. В итоге компания, устранившая нарушения, избежала штрафа, отделавшись предупреждением. Кроме того, её обязали сделать перерасчёт.

- Органы местного самоуправления должны контролировать прохождение отопительного сезона и незамедлительно реагировать на такие обращения. Законодательство накладывает на них эту обязанность, и люди могут обращаться в муниципалитеты, если температурный режим в жилье нарушен, – пояснил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
холод жалоба отопление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии супругам и вдовам участников СВО сократили рабочий день
В Бурятии супругам и вдовам участников СВО сократили рабочий день
Общество, 17.04.2023
Заработная плата при этом полностью сохраняется
Жительница севера Бурятии замерзала в своей квартире из-за теплоэнергетиков
Жительница севера Бурятии замерзала в своей квартире из-за теплоэнергетиков
Общество, 17.04.2023
Температура там не поднималась выше 16 градусов даже с обогревателем
У погибших в Бурятии коров и быка не нашли опасных болезней
У погибших в Бурятии коров и быка не нашли опасных болезней
Общество, 17.04.2023
Специалисты исключили у них сибирскую язву и ящур
Мокрый снег и штормовой ветер ожидаются в Бурятии
Мокрый снег и штормовой ветер ожидаются в Бурятии
Общество, 17.04.2023
Синоптики сообщили об ухудшении погоды
Участники автопробега Росгвардии «Дорога к Победе» прибыли в Бурятию
Участники автопробега Росгвардии «Дорога к Победе» прибыли в Бурятию
Общество, 17.04.2023
Ветераны Росгвардии возложили цветы к памятнику «Ровесникам, ушедшим в бой»
В Бурятии установили новую дорожную камеру
В Бурятии установили новую дорожную камеру
Общество, 17.04.2023
Она фиксирует превышение скорости
«Больше не нужно будет идти пешком по топям»: В Бурятии лесники получили вездеход
«Больше не нужно будет идти пешком по топям»: В Бурятии лесники получили вездеход
Общество, 17.04.2023
Вездеход «Егерь» отличается высокой проходимостью в тайге
В Бурятии дети возвращаются к своим мамам и папам
В Бурятии дети возвращаются к своим мамам и папам
Общество, 17.04.2023
Жители республики восстанавливаются в родительских правах
В нацпарке в Бурятии запретят ловить рыбу
В нацпарке в Бурятии запретят ловить рыбу
Общество, 17.04.2023
Нарушителям грозят штрафы и уголовка
В Бурятии временно перестанут работать телевизоры
В Бурятии временно перестанут работать телевизоры
Общество, 17.04.2023
Жителей республики предупредили о возможных сбоях в телевещании

Эксперт заявила о росте потребности в работниках старше 50 лет
Эксперт заявила о росте потребности в работниках старше 50 лет
Общество, 17.04.2023
HR-стратег Анна Рудакова рассказала, почему в 2023 году на рынке будут востребованы возрастные соискатели 
В Улан-Удэ привезли Благодатный огонь
В Улан-Удэ привезли Благодатный огонь
Общество, 17.04.2023
Сперва его доставили в Троицкий храм. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^