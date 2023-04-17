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Участники автопробега Росгвардии «Дорога к Победе» прибыли в Бурятию

Участники автопробега Росгвардии «Дорога к Победе» прибыли в Бурятию
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Ветераны Росгвардии возложили цветы к памятнику «Ровесникам, ушедшим в бой»

Участники автопробега «Дорога к Победе», стартовавшие из Владивостока в Донец, прибыли в столицу Бурятии. Ветераны Росгвардии и морской пехоты везут участникам специальной военной операции четыре автомобиля повышенной проходимости, гуманитарный груз, медикаменты, а также тактическое снаряжение. В планах участников автопробега преодолеть 9500 километров и посетить более 20 городов России.

На протяжении маршрута ветераны останавливаются в населённых пунктах, местах воинской славы и проводят уроки мужества, а также принимают адресную гуманитарную помощь для передачи бойцам специальной военной операции.




- В каждом городе проводим для школьников, воспитанников патриотических клубов встречи и рассказываем о нашей акции, о задачах специальной военной операции, о героизме защитников Отечества, – отметил руководитель автопробега Александр Худяков, ветеран СОБР Росгвардии.

В Улан-Удэ участники автопробега, личный состав управления Росгвардии по Бурятии и члены Бурятского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» возложили цветы к памятнику «Ровесникам, ушедшим в бой» и почтили память воинов республики, погибших при исполнении интернационального долга в Афганистане и во время боевых действий в Северо-Кавказском регионе.

После отдыха участники автопробега продолжили движение и отправились в Иркутск, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии. 





Росгвардия автопробег

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