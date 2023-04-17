Участники автопробега Росгвардии «Дорога к Победе» прибыли в Бурятию

































Участники автопробега «Дорога к Победе», стартовавшие из Владивостока в Донец, прибыли в столицу Бурятии. Ветераны Росгвардии и морской пехоты везут участникам специальной военной операции четыре автомобиля повышенной проходимости, гуманитарный груз, медикаменты, а также тактическое снаряжение. В планах участников автопробега преодолеть 9500 километров и посетить более 20 городов России.На протяжении маршрута ветераны останавливаются в населённых пунктах, местах воинской славы и проводят уроки мужества, а также принимают адресную гуманитарную помощь для передачи бойцам специальной военной операции.- В каждом городе проводим для школьников, воспитанников патриотических клубов встречи и рассказываем о нашей акции, о задачах специальной военной операции, о героизме защитников Отечества, – отметил руководитель автопробега Александр Худяков, ветеран СОБР Росгвардии.В Улан-Удэ участники автопробега, личный состав управления Росгвардии по Бурятии и члены Бурятского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» возложили цветы к памятнику «Ровесникам, ушедшим в бой» и почтили память воинов республики, погибших при исполнении интернационального долга в Афганистане и во время боевых действий в Северо-Кавказском регионе.После отдыха участники автопробега продолжили движение и отправились в Иркутск, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.