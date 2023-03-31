31 марта

30 марта

Популярное

В Бурятии нашли нарушения при строительстве 4х-звёздочного отеля на Байкале

В Бурятии нашли нарушения при строительстве 4х-звёздочного отеля на Байкале
Общество,  Фото:«Инфраструктура Бурятии»
Подрядчика обязали демонтировать шаткие конструкции

Сотрудники Госстройжилнадзора Бурятии выявили нарушения при строительстве гостиницы на берегу Байкала. Речь о четырёхзвёздочном отеле Green Flow Baikal с термальным комплексом и лечебным центром. Его начали возводить в 2021 году в прибайкальском селе Турка – на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Байкальская гавань». Как сообщал «Байкал-Daily», компания Green Flow Hotel является крупнейшим резидентом и одним из первых инвесторов турзоны, которые реально приступили к реализации своих проектов.






При проверке специалисты обнаружили, что сварочные работы сделали некачественно. Это привело к ослаблению прочности арматурных конструкции. Теперь подрядчику – АО «Большая строительная компания» – предстоит демонтировать их и возвести новые, причём в сжатые сроки.

К сварке решили привлечь других специалистов. После проверки компании выдадут предписание об устранении выявленных недостатков в согласованные сроки.

- На всех этапах работы необходимо обеспечить качество и безопасность объекта. После визита инспектора застройщик должен оперативно разработать план для устранения нарушений. В следующий раз проверят результаты выполнения всех необходимых мероприятий, – подчеркнул заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.


строительство отель Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В России призывников будут извещать в электронном виде
В России призывников будут извещать в электронном виде
Общество, 31.03.2023
Но при отсутствии технической возможности вручат повестки
На земле в Улан-Удэ появилась дюжина новых светофоров
На земле в Улан-Удэ появилась дюжина новых светофоров
Общество, 31.03.2023
Уникальные стоп-линии для пешеходов сделали студенты ВСГУТУ
В Бурятии нашли нарушения при строительстве 4х-звёздочного отеля на Байкале
В Бурятии нашли нарушения при строительстве 4х-звёздочного отеля на Байкале
Общество, 31.03.2023
Подрядчика обязали демонтировать шаткие конструкции
Мобилизованный житель Бурятии вернулся домой с СВО
Мобилизованный житель Бурятии вернулся домой с СВО
Общество, 31.03.2023
Теперь он восстанавливается после осколочного ранения
В Улан-Удэ осуждённые поработают для мусороперерабатывающего завода
В Улан-Удэ осуждённые поработают для мусороперерабатывающего завода
Общество, 31.03.2023
Осуждённые смогут таким образом зарабатывать
Село в Бурятии переполошил незнакомец, раздававший детям конфеты на улице
Село в Бурятии переполошил незнакомец, раздававший детям конфеты на улице
Общество, 31.03.2023
Мужчина угощал ребятишек сладостями за бурятские слова
Певец Хабиб вновь выступит в Улан-Удэ
Певец Хабиб вновь выступит в Улан-Удэ
Общество, 31.03.2023
В прошлом году его выступление вызвало невиданный аншлаг
На «Голос кочевников» в Бурятии приедет «Бонд с кнопкой»
На «Голос кочевников» в Бурятии приедет «Бонд с кнопкой»
Общество, 31.03.2023
На музыкальном фестивале в Ацагате ждут ещё одну группу с необычным названием
В Улан-Удэ возьмутся за фасады зданий на главной площади
В Улан-Удэ возьмутся за фасады зданий на главной площади
Общество, 31.03.2023
А ещё в центре города приведут в порядок ограждения у стройплощадок
Студенты вузов Бурятии посоревновались в олимпиаде по менеджменту
Студенты вузов Бурятии посоревновались в олимпиаде по менеджменту
Общество, 31.03.2023
В командном и личном первенствах участвовали студенты ВСГУТУ, БГУ и БГСХА
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
Общество, 31.03.2023
Ожидается очень сильный ветер

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^