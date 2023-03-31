В Бурятии нашли нарушения при строительстве 4х-звёздочного отеля на Байкале

Подрядчика обязали демонтировать шаткие конструкции









При проверке специалисты обнаружили, что сварочные работы сделали некачественно. Это привело к ослаблению прочности арматурных конструкции. Теперь подрядчику – АО «Большая строительная компания» – предстоит демонтировать их и возвести новые, причём в сжатые сроки.К сварке решили привлечь других специалистов. После проверки компании выдадут предписание об устранении выявленных недостатков в согласованные сроки.- На всех этапах работы необходимо обеспечить качество и безопасность объекта. После визита инспектора застройщик должен оперативно разработать план для устранения нарушений. В следующий раз проверят результаты выполнения всех необходимых мероприятий, – подчеркнул заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.