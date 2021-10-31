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В Бурятии приступили к строительству отеля в «Байкальской гавани»

Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
В будущем 4-звездочном отеле гостей будут принимать круглый год. Фоторепортаж

30 октября в селе Турка Прибайкальского района Бурятии была открыта строительная площадка будущего 4-звездочного отеля, термального комплекса и Healing Center (лечебный центр) Green Flow Baikal. Согласно паспорту объекта, гостиничный комплекс будет сдан в мае 2023 года.

Строительная площадка находится на участке «Турка» особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) «Байкальская гавань». Компания Green Flow Baikal является одним из крупных его резидентов и одним из первых инвесторов «Байкальской гавани», которые реально приступили к реализации своего проекта. Общая сумма инвестиций согласно бизнес-плану составляет 871 млн. рублей.

- У нас будет 153 номера на первом этапе, то есть это 300 постояльцев, и более 150 рабочих мест. Но это будет зависеть от загрузки, 150 – это минимум. Мы уверены, что гостиничный комплекс будет востребован, потому что я сам за два года посещал Байкал практически каждый месяц и каждый месяц тут прекрасно по-своему. Мы уверены, что люди будут приезжать сюда круглый год. Современные условия проживания позволят привлечь людей намного больше, в том числе семьи с маленькими детьми, - рассказал генеральный директор ООО «Грин Флоу Байкал» Александр Тертычный.

Комплекс будет полностью обеспечен инженерной инфраструктурой ОЭЗ «Байкальская гавань». В основе услуг создаваемого отеля является так называемая концепция благополучия Well-being, в фокусе внимания которой «эмоциональное и физическое преображение гостей». Одна из важных основ для релаксации в отеле – единение с природой, чему способствует расположение на побережье озера Байкал с его прекрасными природными ресурсами и видами.

- Много пройдено, за кулисами проделана огромная работа, не даст никто соврать, что мы вложили много сил, эмоций, кусочек души в этот проект. Надеемся, что наш «первенец», а это первый проект, будет красивым и удачным, - отметил генеральной директор «Байкальской гавани» Максим Шарипов.

Во время торжественного открытия строительной площадки также была заложена капсула времени.

- Хочу поблагодарить Александра Николаевича Тертычного за то, что он начал, твёрдо идёт и уже дошёл до стадии, когда есть проектно-сметная документация, получены все экспертизы, все разрешения. С сегодняшнего дня начинается, по сути, строительный цикл – непосредственно, возведение самого отеля, гостиничного комплекса с развитой инфраструктурой, с конференц-залом. У нас появится хорошая, красивая, удобная гостиница на берегу Байкала. И я думаю, что здесь будет очередь желающих на год вперёд, - выступил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Помимо ООО «Грин Флоу Байкал», резидентами «Байкальской гавани» являются ещё четыре компании: ООО «ГЕО РБК», ООО «Байкал Эрмитаж», ООО «Путник Сибирь» и ООО «Космос Отель Байкал» на участке «Горячинск».

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