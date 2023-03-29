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Ансамбль из Бурятии удостоен гран-при международного конкурса

Ансамбль из Бурятии удостоен гран-при международного конкурса
Общество,  Фото:пресс-служба РЦНТ
«Булжамуур» завоевал несколько призов в Казани

Заслуженный коллектив народного творчества, образцовый ансамбль народного танца «Булжамуур» из Бурятии успешно выступил на международном конкурсе-фестивале хореографического искусства «5 звёзд. Суперфинал» в Казани.

В конкурсе приняли участие представители 48 городов и областей России, а также Казахстана и Беларуси. Это более 70 коллективов, которые стали лауреатами отборочного онлайн-конкурса. Ансамбль «Булжамуур» удостоен диплома «Гран-при» отборочного тура, денежного сертификата и получил официальное приглашение на суперфинал конкурса.

В суперфинале «Булжамуур» завоевал несколько призовых кубков. Среди них кубок «Гран-при» с денежным сертификатом и два кубка лауреатов I степени в номинации «Народный танец». Для показа на гала-концерте конкурса был выбран танец «Эдельвейс». Кстати, зрители из Казани первыми увидели эту постановку, в Бурятии премьера ещё не состоялась. На конкурсе юные танцоры выступили также с новым танцем «Звеня украшениями, станцуем!». Обе постановки удостоены призовых мест лауреатов I степени.

- Образцовый ансамбль народного танца «Булжамуур» – победитель и призёр множества всероссийских и международных конкурсов и фестивалей хореографического искусства. Ансамбль имеет почетное звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Бессменный руководитель коллектива – Людмила Овчинникова, заслуженный работник культуры Бурятии, России, лауреат премии правительства Российской Федерации «Душа России», удостоена медали «За заслуги перед Республикой Бурятия». Балетмейстер-репетитор – Марина Попова, - сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

Юные артистки «Булжамуура» возвращаются домой с победными кубками, а руководители едут в Самару на всероссийский фестиваль-конкурс народного танца и балетмейстерских работ имени Геннадия Власенко. Они примут участие в обучающей программе фестиваля.

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