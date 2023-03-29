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В Агинске подвели итоги конкурса «Национальный сувенир Аги»

В Агинске подвели итоги конкурса «Национальный сувенир Аги»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Участвовали более 40 мастеров

В Агинском Бурятском округе состоялся юбилейный V межмуниципальный конкурс «Национальный сувенир Аги». Торжественная церемония награждения победителей и призеров прошла 28 марта в Агинском театре «ДалиТЭ».

Обладателями Гран-При стали: в номинации «Лучший сувенир с символикой Агинского Бурятского округа» - Аюр Дондоков (поселок Агинское), в номинации «Лучший сувенир-игрушка» - Цыпелма Бочкарева (Агинское), в номинации «Лучшая идея сувенира для серийного производства» - Очир Намжилов (село Кункур), в номинации лучший кейс «Подарок гостю Аги» - Ирина Рабданова (поселок Могойтуй), в номинации «Лучший этнографический сувенир» - Саяна Дориева (село Зуткулей), в номинации «Лучшая сувенирная кукла» - Саяна Шухэртуева (Агинское).

- Производство сувениров – это важнейший ресурс для повышения туристской привлекательности и повышения имиджа региона, - подчеркнул замруководителя администрации округа Солбон Цыренов.

Обладателям Гран–при в каждой номинации вручены сертификаты на посещение туристических объектов. Спонсоры-предприниматели выразили готовность к тесному сотрудничеству с мастерами Аги по реализации сувенирной продукции на туристических базах в целях продвижения и позиционирования территории Агинского Бурятского округа.

Пресс-служба окружной администрации отметила, что мастера Аги используют подручный материал - овчину, шерсть, рога: «они создают уникальные сувениры, отражающие национальный колорит и этнику бурятского народа».

В этом году на конкурс поступило 74 заявки. В нём приняли участие более 40 мастеров Агинского Бурятского округа.
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