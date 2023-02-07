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В Улан-Удэ встретились с известными музыковедами из Монголии и Санкт-Петербурга

В Улан-Удэ встретились с известными музыковедами из Монголии и Санкт-Петербурга
Общество,  Фото:колледж искусств имени Чайковского
На встречу пришли преподаватели и студенты колледжа искусств

В колледже искусств имени Чайковского в Улан-Удэ прошла встреча с профессором Монгольской государственной консерватории, музыковедом госпожой Эрдэнэчимэг и с музыковедом, музыкальным критиком, кандидатом искусствоведения, научным сотрудником сектора музыки Российского института истории искусств Георгием Ковалевским.

На встречу пришли преподаватели и студенты колледжа.

- Эрдэнэчимэг - одна из самых маститых учёных-музыковедов Монголии, этномузыколог, выпускница Московской государственной консерватории, ученица Юрия Холопова, также училась в Шанхайской консерватории, работала в Америке, Внутренней Монголии, Корее. Выпустила ряд научных трудов по фольклору, изучала фольклор бурят в Монголии, автор монографий о композиторах Монголии, создатель либретто к балетам, - рассказали в колледже.

Госпожа Эрдэнэчимэг подробно рассказала о своей творческой деятельности. Она также вспомнила далёкие годы учёбы в Московской государственной консерватории. Углубилась в теорию музыки, а также отметила о том, какие книги издаются в Азии, что востребовано и что интересует научный мир соседней Монголии.

Георгий Викторович отметил тенденции музыкального театра в России, рассказал о векторе развития музыкального искусства. Были затронуты проблемы современного музыковедения.
колледж искусств

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