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В Бурятии прокуратура начала проверку из-за аварии на школьной котельной

В Бурятии прокуратура начала проверку из-за аварии на школьной котельной
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
Температура в здании опускалась до 10 градусов

Прокуратура Иволгинского района организовала проверку по факту аварии на котельной Гильбиринской средней общеобразовательной школы, что находится в селе Кокорино.

Авария произошла 13 января. Как сообщал «Байкал-Daily», в те дни школа перешла на дистанционное обучение из-за резкого похолодания в классах. В кабинетах температура опускалась до 17 градусов, в коридорах и вовсе было всего +10.

- В результате течи в трубе отопления произошло понижение температурного режима в образовательном учреждении. В связи с аварией обучение в школе на два дня переведено на дистанционный формат. В настоящее время работа котельной восстановлена, температурный режим приведен в нормативное состояние, обучение проходит в очной форме, - сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии.

Прокуратура района даст оценку условиям, способствовавшим возникновению аварийной ситуации, соблюдению законодательства о теплоснабжении. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
прокуратура котельные школы

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