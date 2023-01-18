Температура в здании опускалась до 10 градусов
Прокуратура Иволгинского района организовала проверку по факту аварии на котельной Гильбиринской средней общеобразовательной школы, что находится в селе Кокорино.
Авария произошла 13 января. Как сообщал «Байкал-Daily», в те дни школа перешла на дистанционное обучение из-за резкого похолодания в классах. В кабинетах температура опускалась до 17 градусов, в коридорах и вовсе было всего +10.
- В результате течи в трубе отопления произошло понижение температурного режима в образовательном учреждении. В связи с аварией обучение в школе на два дня переведено на дистанционный формат. В настоящее время работа котельной восстановлена, температурный режим приведен в нормативное состояние, обучение проходит в очной форме, - сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии.
Прокуратура района даст оценку условиям, способствовавшим возникновению аварийной ситуации, соблюдению законодательства о теплоснабжении. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
В Бурятии прокуратура начала проверку из-за аварии на школьной котельной
Общество, Фото:
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