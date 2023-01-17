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Завершён демонтаж аварийных куполов на храме в Забайкалье

Завершён демонтаж аварийных куполов на храме в Забайкалье
Общество,  Фото:75.ru
Работы проводились в храме Успения Пресвятой Богородицы

На объекте культурного наследия - храме Успения Пресвятой Богородицы в селе Калинино Нерчинского района Забайкальского края завершён демонтаж аварийных куполов. Об этом сообщила в телеграм-канале глава фонда развития и Ресурсного центра развития НКО Забайкальского края Наталья Макарова.

- Купола станут частью создаваемого музейного комплекса, посвящённого истории самого древнего православного храма на Дальнем Востоке,- отметила Наталья Макарова.

Глава фонда ещё раз выразила сердечную благодарность архитекторам, подрядным организациям, Государственной службы по охране объектов культурного наследия Забайкалья и руководству ГРК «Быстринское».

Наталья Макарова подчеркнула, что средства на научно-проектную документацию в размере 20 миллионов рублей выделены компанией «Норникель» в рамках соглашения с правительством Забайкальского края.



В селе Калинино Нерчинского продолжаются реставрационные работы на храме Успения Пресвятой Богородицы. В настоящее время установлены строительные леса для проведения противоаварийных работ. В итоге храму, построенному по указу Петра I, вернут первоначальный облик.

- Смысл реставрационных работ на данном этапе состоит в сохранении целостности исторического объекта, контура и линий. Все делаем по архивным данным. Уже сейчас задумываемся о внутренней отделке и убранстве, - рассказала главный архитектор Союза реставраторов России Татьяна Лаптева в ходе пребывания московских специалистов в Нерчинском районе.

Как только завершится подготовка документов, начнутся ремонтно-реставрационные работы. Союз реставраторов России в прошлом году провёл геологические, геодезические и археологические изыскания. Сделаны обмеры лазерным сканированием, обследованы фундаменты, проведена съёмка фасадов и интерьеров специальным методом.

Храм Успения Пресвятой Богородицы – самый древний храм на территории Забайкальского края, расположенный в селе Калинино в восьми километрах от Нерчинска. Памятник архитектуры является культовым сооружением начала XVIII века, построен в традиционном древнерусском стиле.
Забайкальский край храм

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