Занятие прошло в школе №49
Сотрудники улан-удэнской колонии-поселения №3 провели занятие для учеников выпускных классов средней общеобразовательной школы № 49.
- Они рассказали школьникам о возможности поступления в высшие учебные заведения ФСИН России, о перспективах и социальных гарантиях сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также провели с ребятами беседу по профилактике преступлений и правонарушений, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Ученики внимательно слушали и задавали интересующие их вопросы.
Сотрудники колонии Улан-Удэ встретились со школьниками
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