Сотрудники колонии Улан-Удэ встретились со школьниками

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Занятие прошло в школе №49



Сотрудники улан-удэнской колонии-поселения №3 провели занятие для учеников выпускных классов средней общеобразовательной школы № 49.



- Они рассказали школьникам о возможности поступления в высшие учебные заведения ФСИН России, о перспективах и социальных гарантиях сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также провели с ребятами беседу по профилактике преступлений и правонарушений, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Ученики внимательно слушали и задавали интересующие их вопросы.

