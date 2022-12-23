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Улан-удэнцев призвали не кормить унитазы мандаринами и новогодними салатами

Улан-удэнцев призвали не кормить унитазы мандаринами и новогодними салатами
Общество,  Фото:pixabay.com
Горожан просят не выбрасывать остатки еды в канализацию

В МУП «Водоканал» жителей бурятской столицы попросили не смывать в унитазы кожуру от мандаринов и остатки салатов с праздничного стола. Это чревато крупными засорами на канализационных сетях.

- Система канализации в новогодние каникулы и так работает повышенной нагрузкой – большинство улан-удэнцев проводят праздники дома. Соответственно, риск аварийных ситуаций значительно возрастает, – пояснил заместитель главного инженера «Водоканала» Сергей Перфильев.

По словам специалистов, огромное число засоров приходится именно на декабрьские и январские дни. Накануне ремонтным бригадам пришлось устранять сразу четыре таких аварии на одном участке коллектора диаметром в 200 мм. Причиной стал жир, скопившийся внутри трубопровода.

Сотрудникам МУП потребовалось около четырёх часов, чтобы прочистить коллектор и устранить последствия засора.

- В унитаз категорически нельзя смывать любые продукты, влажные салфетки, сломанные новогодние игрушки и мишуру. Это очень опасно, – отмечает Сергей Перфильев. – Засор может быть локальным, когда не повезёт конкретной квартире или стояку, а может привести и к остановке насосных агрегатов и к выводу из строя оборудования на городских очистных сооружениях. Тогда есть риск, что сточные воды окажутся на улицах города.

В 2022 году на сетях в Улан-Удэ возникло около двух тысяч засоров и львиная доля – именно из-за отходов, не предназначенных для сброса в систему водоотведения. Среди них – бытовой и строительный мусор и средства личной гигиены.

канализация еда

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