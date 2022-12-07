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Бурятия поучаствовала в конкурсе «Самый читающий регион»

Бурятия поучаствовала в конкурсе «Самый читающий регион»
Общество, 
Республику поощрили благодарственным письмом во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион»

Бурятии приняла участие в конкурсе «Самый читающий регион». Конкурс на звание «Литературный флагман России» проводится среди регионов России; он призван оценить и поощрить вклад регионов в развитие литературы и их усилия по повышению доступности чтения для жителей.

- В этом году в очередной раз состоялся конкурс «Самый читающий регион». За прошедшие восемь лет Бурятия была неоднократно отмечена экспертами конкурса: наша республика попадала в топ-20 самых читающих регионов, проект Национальной библиотеки Бурятии «Книжный салон» публиковался в сборнике «100 проектов про чтение», - отмечают в минкультуры республики.

В этом году Бурятия была отмечена благодарственным письмом от Российского книжного союза.

Для участия в конкурсе регионы предоставляют все литературные проекты, реализованные за год. На конкурсе оцениваются также читательская активность и доступность библиотек.
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