Бурятия поучаствовала в конкурсе «Самый читающий регион»

Республику поощрили благодарственным письмом во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион»



Бурятии приняла участие в конкурсе «Самый читающий регион». Конкурс на звание «Литературный флагман России» проводится среди регионов России; он призван оценить и поощрить вклад регионов в развитие литературы и их усилия по повышению доступности чтения для жителей.



- В этом году в очередной раз состоялся конкурс «Самый читающий регион». За прошедшие восемь лет Бурятия была неоднократно отмечена экспертами конкурса: наша республика попадала в топ-20 самых читающих регионов, проект Национальной библиотеки Бурятии «Книжный салон» публиковался в сборнике «100 проектов про чтение», - отмечают в минкультуры республики.



В этом году Бурятия была отмечена благодарственным письмом от Российского книжного союза.



Для участия в конкурсе регионы предоставляют все литературные проекты, реализованные за год. На конкурсе оцениваются также читательская активность и доступность библиотек.

