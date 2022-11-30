В Бурятии внедрили новый метод помощи детям с аутизмом

Специалисты используют особую систему обмена изображениями



В детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ начали использовать новый метод альтернативной коммуникации для детей с аутизмом.



- Дети с заболеваниями аутического спектра часто не могут говорить, или плохо говорят. Ребёнок не может выразить свои желания, обратиться с просьбой. Из-за этого его не понимают окружающие. Не получив желаемого ответа, ребёнок начинает нервничать, злиться, плакать, впадает в истерику. Для этого можно попробовать использовать альтернативный метод общения. Это система обмена изображениями ПЕКС - рассказывают в больнице.



Метод помогает ребёнку-инвалиду (а также детям с частичными нарушениями развития) научиться инициировать общение, овладеть определенными повседневными навыками (попить, пойти в туалет, пойти гулять и т.д.) и планированием действий.



– Мы последовательно внедряем систему реабилитации детей с аутизмом. Начали обучать детей и их родителей системе ПЕКС. Первые результаты вдохновляют. Это позволит нашим маленьким пациентам с аутизмом лучше адаптироваться с социуме, улучшить качество их жизни, - поделилась заведующая психотерапевтическим отделением детской больницы Долсона Баранзаева.



В последние пять лет в Бурятии заболевания аутизмом у детей регистрируются в 2,5 раза чаще, чем раньше.



