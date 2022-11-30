30 ноября

29 ноября

Популярное

В Бурятии внедрили новый метод помощи детям с аутизмом

В Бурятии внедрили новый метод помощи детям с аутизмом
Общество,  Фото:ДРКБ
Специалисты используют особую систему обмена изображениями

В детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ начали использовать новый метод альтернативной коммуникации для детей с аутизмом.

- Дети с заболеваниями аутического спектра часто не могут говорить, или плохо говорят. Ребёнок не может выразить свои желания, обратиться с просьбой. Из-за этого его не понимают окружающие. Не получив желаемого ответа, ребёнок начинает нервничать, злиться, плакать, впадает в истерику. Для этого можно попробовать использовать альтернативный метод общения. Это система обмена изображениями ПЕКС - рассказывают в больнице.

Метод помогает ребёнку-инвалиду (а также детям с частичными нарушениями развития) научиться инициировать общение, овладеть определенными повседневными навыками (попить, пойти в туалет, пойти гулять и т.д.) и планированием действий.

– Мы последовательно внедряем систему реабилитации детей с аутизмом. Начали обучать детей и их родителей системе ПЕКС. Первые результаты вдохновляют. Это позволит нашим маленьким пациентам с аутизмом лучше адаптироваться с социуме, улучшить качество их жизни, - поделилась заведующая психотерапевтическим отделением детской больницы Долсона Баранзаева.

В последние пять лет в Бурятии заболевания аутизмом у детей регистрируются в 2,5 раза чаще, чем раньше.

медицинская помощь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Военнослужащим-медикам Бурятии переданы медицинские тактические аптечки
Военнослужащим-медикам Бурятии переданы медицинские тактические аптечки
Общество, 30.11.2022
Власти республики оказывают помощь нашим военнослужащим
В Бурятии парикмахер бесплатно делает причёски инвалидам
В Бурятии парикмахер бесплатно делает причёски инвалидам
Общество, 30.11.2022
Альбина Алексеева уже помогла 11 жителям Заиграевского района
В Иркутске за сутки выпало 40% месячной нормы снега
В Иркутске за сутки выпало 40% месячной нормы снега
Общество, 30.11.2022
По городу пройдут большие колонны уборочной техники
В Бурятии внедрили новый метод помощи детям с аутизмом
В Бурятии внедрили новый метод помощи детям с аутизмом
Общество, 30.11.2022
Специалисты используют особую систему обмена изображениями
Коллектив Тункинской больницы простился с опытным врачом-инфекционистом
Коллектив Тункинской больницы простился с опытным врачом-инфекционистом
Общество, 30.11.2022
Любовь Дашеевна проработала в сфере здравоохранения Тункинского района 30 лет
В Улан-Удэ обнародовали график работы катков и лыжных баз
В Улан-Удэ обнародовали график работы катков и лыжных баз
Общество, 30.11.2022
Ледовые площадки откроются уже в начале декабря
«Дела шикарно»: Бурятский боец передал с СВО привет землякам
«Дела шикарно»: Бурятский боец передал с СВО привет землякам
Общество, 30.11.2022
Он признался, что очень соскучился по родителям
Леса Бурятии сильно пострадали от сибирского шелкопряда
Леса Бурятии сильно пострадали от сибирского шелкопряда
Общество, 30.11.2022
Вредитель атаковал площадь в 82 с лишним тысячи гектаров
В Улан-Удэ ветеран отметил 100-летний юбилей
В Улан-Удэ ветеран отметил 100-летний юбилей
Общество, 30.11.2022
Иннокентий Андреевич Княжев – в Бурятии единственный оставшийся в живых участник битвы под Москвой
1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов за 2021 год
1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов за 2021 год
Общество, 30.11.2022
Со 2 декабря начнётся формирование задолженности и начисление пеней
В Бурятии попрощаются с 28-летним военным, погибшим на Украине
В Бурятии попрощаются с 28-летним военным, погибшим на Украине
Общество, 30.11.2022
Контрактника обстреляли вместе с его экипажем

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^