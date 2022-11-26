Сбер провёл международную онлайн-конференцию по искусственному интеллекту

С 23 ноября проходила двухдневная международная онлайн-конференция Сбера по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey. На ней выступали ведущие исследователи, учёные и предприниматели, технические специалисты в области искусственного интеллекта и машинного обучения, представители органов власти и организаций в сфере устойчивого развития.
Конференцию открыли помощник президента РФ Максим Орешкин и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Как подчеркнул Максим Орешкин, столь представительная конференция подтверждает высокий уровень развития технологии в РФ и внимание к ней на всех уровнях. Сделано уже немало, но сейчас важно перейти от единичных примеров использования ИИ к полномасштабному внедрению в экономике и социальной сфере.
Александр Ведяхин отметил, что из всех технологий нашего времени ИИ развивается быстрее всех, это главная технология XXI века. Следующий этап — движение к сильному ИИ, который сможет решать множество различных задач и самообучаться, чтобы ещё лучше помогать человеку.
Упрощение процесса выдачи ипотеки
Сбер планомерно работает над упрощением процесса выдачи ипотеки и улучшением качества клиентского опыта — это становится возможным, в том числе, благодаря технологиям искусственного интеллекта.
В 2023 году будет запущена новая модель рекомендаций на главной странице сервиса Домклик. Она сможет предлагать варианты объектов недвижимости в зависимости от сегмента клиента.
По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царёва, уже сегодня банк внедрил ИИ в основные процессы ипотечного кредитования и сопутствующих услуг — от поиска недвижимости до проведения сделок с жильём. Все эти сервисы доступны на сервисе недвижимости Домклик. В частности, сейчас в Сбере совершенствуют рекомендательные системы, которые помогают клиентам быстрее находить оптимальные варианты, ориентированные под их потребности. Алгоритмы Домклик автоматически оценивают объекты недвижимости и дают всем участникам рынка, в том числе профессиональным, информацию для принятия решений.
3 млн звонков в день
На международной онлайн-конференции рассказали и о роботе с искусственным интеллектом (AI-робот) от Сбера: он способен делать до 3 млн звонков в день. Его начали использовать в 2020 году, чтобы снизить расходы и увеличить число контактов с клиентами. Сегодня он совершает 70% всех звонков в телемаркетинге.
Робот информирует клиента о персональных предложениях, рассказывает о продуктах Сбера и даже обучает операторов. Он умеет определять пол и возраст человека, распознавать акцент и сложные фразы, говорить разными голосами. И 74% клиентов уверены, что общаются с человеком.
Инструмент для девелоперов, управляющих компаний и владельцев ТЦ
С помощью моделей машинного обучения СберАналитика развивает инструмент для девелоперов, управляющих компаний и владельцев торговых центров. Об этом на собственной конференции по искусственному интеллекту AI Journey сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
«Аналитика торговых центров» — это интерактивная информационная панель с комплексным исследованием ТЦ и его аудитории на основе больших данных. Решение поможет оптимизировать арендную стратегию, привлечь и удержать покупателей и тем самым увеличить доходность арендатора и арендодателя.
Автоматическая модерация фотографий
Также Сбер представил модель искусственного интеллекта для автоматической модерации фотографий товаров на маркетплейсах. С новой технологией добавлять товарные предложения на витрину СберМегаМаркета удобнее и быстрее. Время на проверку фотографий сократилось в 2,5 раза, а затраты снизились на треть.
Перед тем как встать на витрину, новый товар проходит модерацию. Его проверяют на соответствие требованиям, в том числе по изображению. Раньше это делалось вручную, что задерживало вывод новых товаров в продажу. Теперь процесс автоматизирован.
Ежегодная научная премия
В ходе международной конференции Artificial Intelligence Journey Сбер объявил первых лауреатов своей ежегодной научной премии. Она поощряет учёных, ведущих активную научно-исследовательскую деятельность в России, исследования которых вносят решающий вклад в научно-технический прогресс и открывают новые перспективы. Сопредседатели комитета премии — президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и профессор Национального университета Сингапура и Университета Манчестера Константин Новосёлов, лауреат Нобелевской премии по физике.
Все заявки на премию прошли независимую экспертизу, в которую было вовлечено 392 российских и зарубежных учёных. На её основе ученые советы под руководством академиков РАН сформировали списки финалистов в каждой номинации. А итоговое решение о лауреатах этого года принимал комитет премии, в который вошли академики РАН и специалисты мирового уровня.
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