Сбер провёл международную онлайн-конференцию по искусственному интеллекту



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.



По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царёва, уже сегодня банк внедрил ИИ в основные процессы ипотечного кредитования и сопутствующих услуг — от поиска недвижимости до проведения сделок с жильём. Все эти сервисы доступны на сервисе недвижимости Домклик. В частности, сейчас в Сбере совершенствуют рекомендательные системы, которые помогают клиентам быстрее находить оптимальные варианты, ориентированные под их потребности. Алгоритмы Домклик автоматически оценивают объекты недвижимости и дают всем участникам рынка, в том числе профессиональным, информацию для принятия решений.На международной онлайн-конференции рассказали и о роботе с искусственным интеллектом (AI-робот) от Сбера: он способен делать до 3 млн звонков в день. Его начали использовать в 2020 году, чтобы снизить расходы и увеличить число контактов с клиентами. Сегодня он совершает 70% всех звонков в телемаркетинге.Робот информирует клиента о персональных предложениях, рассказывает о продуктах Сбера и даже обучает операторов. Он умеет определять пол и возраст человека, распознавать акцент и сложные фразы, говорить разными голосами. И 74% клиентов уверены, что общаются с человеком.С помощью моделей машинного обучения СберАналитика развивает инструмент для девелоперов, управляющих компаний и владельцев торговых центров. Об этом на собственной конференции по искусственному интеллекту AI Journey сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.«Аналитика торговых центров» — это интерактивная информационная панель с комплексным исследованием ТЦ и его аудитории на основе больших данных. Решение поможет оптимизировать арендную стратегию, привлечь и удержать покупателей и тем самым увеличить доходность арендатора и арендодателя.Также Сбер представил модель искусственного интеллекта для автоматической модерации фотографий товаров на маркетплейсах. С новой технологией добавлять товарные предложения на витрину СберМегаМаркета удобнее и быстрее. Время на проверку фотографий сократилось в 2,5 раза, а затраты снизились на треть.Перед тем как встать на витрину, новый товар проходит модерацию. Его проверяют на соответствие требованиям, в том числе по изображению. Раньше это делалось вручную, что задерживало вывод новых товаров в продажу. Теперь процесс автоматизирован.В ходе международной конференции Artificial Intelligence Journey Сбер объявил первых лауреатов своей ежегодной научной премии. Она поощряет учёных, ведущих активную научно-исследовательскую деятельность в России, исследования которых вносят решающий вклад в научно-технический прогресс и открывают новые перспективы. Сопредседатели комитета премии — президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и профессор Национального университета Сингапура и Университета Манчестера Константин Новосёлов, лауреат Нобелевской премии по физике.Все заявки на премию прошли независимую экспертизу, в которую было вовлечено 392 российских и зарубежных учёных. На её основе ученые советы под руководством академиков РАН сформировали списки финалистов в каждой номинации. А итоговое решение о лауреатах этого года принимал комитет премии, в который вошли академики РАН и специалисты мирового уровня.