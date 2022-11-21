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Фестиваль эвенкийской культуры соберёт друзей в Улан-Удэ

Фестиваль эвенкийской культуры соберёт друзей в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Гала-концерт фестиваля состоится в последний день ноября

С 29 по 30 ноября в десятый раз фестиваль эвенкийской культуры имени В.С. Гончикова соберёт своих друзей в Бурятии. В Улан-Удэ приедут артисты из Хабаровского, Красноярского и Забайкальского краёв, Якутии, Амурской и Иркутской областей. Бурятия будет представлена не только севером республики – на фестиваль заявились и столичные коллективы.

- Отрадно что фестиваль-конкурс имени В.С. Гончикова любим и традиционно востребован во всех регионах проживания эвенков. Со многих регионов приезжают по нескольку коллективов и исполнителей, а также каждый северный район Бурятии заявил по 2-3 коллектива. Конкуренция обещает быть серьёзной, а гала-концерт ярким. Конечно же выступит ансамбль «Гулувун». Для фестиваля он заготовил новую программу и готов удивить своего зрителя. Кроме того, сшиты новые костюмы, - сообщает пресс-служба ГРЦЭК «Арун».

Форум будет проходить в КТЦ «Феникс» в течении двух дней. 29 ноября состоится отборочный тур. 30 ноября будет проведён гала-концерт.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия эвенки фестиваль национальная культура

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