В нём примут участие как взрослые, так и дети
3 ноября в Усть-Ордынском Бурятском округе состоится праздник бурятского языка и культуры «Заншал». Мероприятие пройдёт в посёлке Новоленино Нукутского района в рамках проекта по возрождению и развитию бурятской культурно-языковой среды на территории Иркутской области.
- «Заншал» – это путь к возрождению традиций, бережно хранимых представителями бурятского народа. Живое общение, игры, песни, совместное чтение и многое другое ждёт гостей праздника. Поучаствовать в нём смогут как взрослые, так и дети, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
На мероприятии пройдут мастер-классы и уроки, квесты, квизы и викторины. Начало праздника – в 11:30.
В 12:00 начнётся образовательная программа:
- 1-5 классы – обучающая игра «Увлекательные числительные», разучивание бурятской песни;
- 6-8 классы – актёрское мастерство, завязывание бурятского узла «Тоонто»;
- 9-11 классы и взрослые – каллиграфия.
С 13:00 состоится развлекательная программа:
- 1-5 классы – квест-игра «Заншал»;
- 6-8 классы – квиз-игра «Таагты»;
- 9-11 классы и взрослые – игра «Мэдэрэл».
Возрастное ограничение 6+
В Усть-Ордынском округе отметят праздник бурятского языка и культуры
Общество, Фото:
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