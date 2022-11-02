В Усть-Ордынском округе отметят праздник бурятского языка и культуры

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В нём примут участие как взрослые, так и дети



3 ноября в Усть-Ордынском Бурятском округе состоится праздник бурятского языка и культуры «Заншал». Мероприятие пройдёт в посёлке Новоленино Нукутского района в рамках проекта по возрождению и развитию бурятской культурно-языковой среды на территории Иркутской области.



- «Заншал» – это путь к возрождению традиций, бережно хранимых представителями бурятского народа. Живое общение, игры, песни, совместное чтение и многое другое ждёт гостей праздника. Поучаствовать в нём смогут как взрослые, так и дети, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.



На мероприятии пройдут мастер-классы и уроки, квесты, квизы и викторины. Начало праздника – в 11:30.

В 12:00 начнётся образовательная программа:

- 1-5 классы – обучающая игра «Увлекательные числительные», разучивание бурятской песни;

- 6-8 классы – актёрское мастерство, завязывание бурятского узла «Тоонто»;

- 9-11 классы и взрослые – каллиграфия.

С 13:00 состоится развлекательная программа:

- 1-5 классы – квест-игра «Заншал»;

- 6-8 классы – квиз-игра «Таагты»;

- 9-11 классы и взрослые – игра «Мэдэрэл».



Возрастное ограничение 6+

