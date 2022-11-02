02 ноября

01 ноября

Популярное

В Усть-Ордынском округе отметят праздник бурятского языка и культуры

В Усть-Ордынском округе отметят праздник бурятского языка и культуры
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В нём примут участие как взрослые, так и дети

3 ноября в Усть-Ордынском Бурятском округе состоится праздник бурятского языка и культуры «Заншал». Мероприятие пройдёт в посёлке Новоленино Нукутского района в рамках проекта по возрождению и развитию бурятской культурно-языковой среды на территории Иркутской области.

- «Заншал» – это путь к возрождению традиций, бережно хранимых представителями бурятского народа. Живое общение, игры, песни, совместное чтение и многое другое ждёт гостей праздника. Поучаствовать в нём смогут как взрослые, так и дети, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

На мероприятии пройдут мастер-классы и уроки, квесты, квизы и викторины. Начало праздника – в 11:30.
В 12:00 начнётся образовательная программа:
- 1-5 классы – обучающая игра «Увлекательные числительные», разучивание бурятской песни;
- 6-8 классы – актёрское мастерство, завязывание бурятского узла «Тоонто»;
- 9-11 классы и взрослые – каллиграфия.
С 13:00 состоится развлекательная программа:
- 1-5 классы – квест-игра «Заншал»;
- 6-8 классы – квиз-игра «Таагты»;
- 9-11 классы и взрослые – игра «Мэдэрэл».

Возрастное ограничение 6+
Усть-Ордынский Бурятский округ Праздники бурятский язык национальная культура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Агинском округе создадут бурятские пьесы на патриотическую тему
В Агинском округе создадут бурятские пьесы на патриотическую тему
Общество, 02.11.2022
Лучшие работы будут рекомендованы к театральной постановке
В Бурятии температура опускалась до -25
В Бурятии температура опускалась до -25
Общество, 02.11.2022
Днём в республике не выше трёх градусов тепла 
На музей Бурятии опустится «Ночь искусств»
На музей Бурятии опустится «Ночь искусств»
Общество, 01.11.2022
Акцию проведут в День народного единства
Один из лучших чеканщиков Бурятии погиб в ходе спецоперации
Один из лучших чеканщиков Бурятии погиб в ходе спецоперации
Общество, 01.11.2022
Об этом сообщил Хамбо Лама Дамба Аюшеев
В Бурятии начался приём заявок на межрегиональный конкурс «Четыре неба»
В Бурятии начался приём заявок на межрегиональный конкурс «Четыре неба»
Общество, 01.11.2022
Участники посоревнуются в чтении произведений поэтов республики на языке оригинала
В Иркутской области назвали сроки проведения Ёрдынских игр
В Иркутской области назвали сроки проведения Ёрдынских игр
Общество, 01.11.2022
Их проведут в середине июня следующего года
В Забайкалье откроют стелу «Чита – город трудовой доблести»
В Забайкалье откроют стелу «Чита – город трудовой доблести»
Общество, 01.11.2022
Церемония состоится на следующей неделе
Театр кукол Бурятии едет с гастролями на Алтай
Театр кукол Бурятии едет с гастролями на Алтай
Общество, 01.11.2022
Жителям Горно-Алтайска покажут 3 спектакля
Маршрут ультрамарафонца, бегущего 40000 км, прошёл через Бурятию
Маршрут ультрамарафонца, бегущего 40000 км, прошёл через Бурятию
Общество, 01.11.2022
Спортсмен посетил Тарбагатайский район
Бурятия помогла построить детские площадки в подшефном районе ДНР
Бурятия помогла построить детские площадки в подшефном районе ДНР
Общество, 01.11.2022
Они установлены за счёт экономии средств республиканского бюджета
В Улан-Удэ телебашня засияет тысячами огней
В Улан-Удэ телебашня засияет тысячами огней
Общество, 01.11.2022
Телебашня на Бабушкина обретёт статус виднейшей городской достопримечательности
Школьники Бурятии соревновались в рекламе ЗОЖ
Школьники Бурятии соревновались в рекламе ЗОЖ
Общество, 01.11.2022
Победителей выбрали в двух номинациях и двух возрастных категориях

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^