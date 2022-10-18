В Улан-Удэ пройдёт фестиваль КВН

Ожидается участие команд из Иркутска



24 октября в Улан-Удэ состоится фестиваль школьной лиги КВН РБ «Сезон новичков». В мероприятии, которое пройдёт в актовом зале БГСХА, примут участие команды Иркутской области и Бурятии.



Чтобы принять участие и подать заявку, помимо подготовки выступления, командам необходимо совершить одно доброе дело (убрать мусор, помочь бабушке и т.п.) до начала фестиваля. Доброе дело можно совершить у себя в районе, школе, подъезде и других общественных местах. Также необходимо опубликовать пост с фото или видео в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает молодёжный центр РБ.



Первая редактура состоится 21 октября в актовом зале БГСХА. Вторая редактура состоится 23 октября там же. Очерёдность и время будут доступны в чате мероприятия. Дополнительную информацию можно узнать в группе «АНО Событие» в ВК.



Возрастное ограничение 6+

