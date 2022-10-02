Жители Гусиноозёрска добились открытия «замурованного» прохода

Ранее проход был закрыт по решению районной комиссии



В начале лета на Аллее Ветеранов в центре Гусиноозёрска закрыли сквозной проход, ведущий к пешеходному переходу. Такое решение было принято на заседании районной комиссии по повышению безопасности дорожного движения.



Спустя время, к концу сентября, жители начали активно жаловаться на неудобства. В паблике «Аноним Гусиноозёрск» местные рассказали, что сквозным проходом до того, как его перекрыли, активно пользовались пешеходы.



- Зачем перекрыли проход в ограждениях по Пушкина (Аллея Ветеранов)? Не логичнее было перекрыть проход ниже? Старались обустроить пешеходные переходы на равном расстоянии (странная логика), но разве комфорт жителей не важнее? Перекрытый пешеходный переход был самым интенсивным по движению пешеходов, наиболее короткий путь в МАУДО «Сэлэнгэ», МКУ «Селенгинское РУО» и др., - обратил внимание автор поста.



В комментариях подписчики поддержали автора, потребовав снова открыть сквозной проход. Они подчеркнули, что проблема, в частности, касается пожилых людей и родителей, гуляющих с детскими колясками.



«От Пушкина 1, до 8 сада на коляске не пройдёшь, нет дороги! По камням трясти ребёнка не очень хочется, да и машины возле кафе, магазинов мешают. Ходили по низу, кругом там ещё и загородили! Где ваши мозги?! Куда жалобу писать? Сделайте дорогу в сад тогда!»



«За ребёнком смотреть надо, а эти проходы вдоль аллеи сделаны были уже давно, люди привыкли ходить там. А сейчас в магазины пройти или с автобусной остановки в пожилом возрасте - проблемно. В любом городе с аллеи несколько выходов. Сколько просили на этих участках положить лежачих полицейских - и машины бы не гоняли, и за детей спокойнее. Нет, проще заварить проходы для людей!»



«Это ужас какой-то, даже бабушки ходят и перелезают через них. Может, вы ещё всю аллею со всех сторон заварите своими железяками?» - пишут жители.



27 сентября администрация Селенгинского района услышали гусиноозерчан, объяснила мотивы этого поступка и пообещала разобраться с проблемой.



«В населённых пунктах протяжённостью до 0,5 км устраивают не более двух пешеходных переходов с интервалом в 150-200 м. Пешеходные переходы должны быть оборудованы дорожными знаками и разметкой, а при наличии возможности - стационарным наружным освещением. Но, в связи с жалобами жителей города о перекрытиях, сегодня состоится выездная комиссия по дополнительному обсуждению вопроса», - ответили представители районной администрации.



Спустя пару часов, комиссия вынесла вердикт в пользу жителей. Проход пообещали открыть.



- Комиссионно принято решение о восстановлении сквозного прохода от Пушкина,1. Будет выполнен демонтаж пролётов, - заявили в администрации Селенгинского района.

