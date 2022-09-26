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В Иркутской области на поле обнаружили свалку

В Иркутской области на поле обнаружили свалку
Общество,  Фото:Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Собственнику надела вынесено предостережение

В селе Никольск в Иркутском районе на землях сельхозназначения площадью 85 тысяч квадратных метров, на поле «Падь Глубокая», во время выездного обследования обнаружена свалка.

На площади 34,8 кв. метра обнаружены: мешки из-под аммиачной селитры, азотно-магниевого удобрения, срубленные ветки деревьев. Основная часть отходов при внешнем осмотре относится к III классам опасности.

По закону собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите земель от загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия.

За нарушение предусмотрена административная ответственность.

Собственнику надела вынесено предостережение, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. 
Иркутская область свалка Россельхознадзор

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