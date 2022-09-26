Собственнику надела вынесено предостережение
В селе Никольск в Иркутском районе на землях сельхозназначения площадью 85 тысяч квадратных метров, на поле «Падь Глубокая», во время выездного обследования обнаружена свалка.
На площади 34,8 кв. метра обнаружены: мешки из-под аммиачной селитры, азотно-магниевого удобрения, срубленные ветки деревьев. Основная часть отходов при внешнем осмотре относится к III классам опасности.
По закону собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите земель от загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия.
За нарушение предусмотрена административная ответственность.
Собственнику надела вынесено предостережение, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Иркутской области на поле обнаружили свалку
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Минтранс проверил качество дорожных работ
Победитель получил приз в 25 тысяч рублей
Ношение защитных масок вновь носит рекомендательный характер
Студенты железнодорожного колледжа помогли семье, которая взяла на воспитание детей с ДЦП
Нередко гаджет не подходит по показаниям, но вернуть его нельзя
Также будет проводиться регистрация домашних животных
Село Новосретенка расположено на правом берегу реки Малый Гутай
Первую партию весом 10 тонн планируется отправить к концу недели
Ступеньки давно сгнили
Мероприятие прошло в лагере «Байкальский бор»
Основные фонтаны накроют специальными конструкциями
Ремонт дороги близится к завершению
Бурятские повара оказались в числе лучших в номинации «Лучший гастрономический тур»
Потомство от одной собаки за три года может достигнуть более 400 особей
Об этом сообщил глава Бурятии, посетивший воинские части в Кяхте