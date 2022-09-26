В Иркутской области на поле обнаружили свалку

Общество, Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Собственнику надела вынесено предостережение



В селе Никольск в Иркутском районе на землях сельхозназначения площадью 85 тысяч квадратных метров, на поле «Падь Глубокая», во время выездного обследования обнаружена свалка.



На площади 34,8 кв. метра обнаружены: мешки из-под аммиачной селитры, азотно-магниевого удобрения, срубленные ветки деревьев. Основная часть отходов при внешнем осмотре относится к III классам опасности.



По закону собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите земель от загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия.



За нарушение предусмотрена административная ответственность.



Собственнику надела вынесено предостережение, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

