Мужчина был задержан по горячим следам
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве двух человек.
По версии следствия, в конце декабря прошлого года мужчина, поссорившись со своим знакомым, причинил ему телесные повреждения, не совместимые с жизнью. От тела погибшего он избавился, переместив его на соседний участок садоводства.
По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска.
В ходе предварительного следствия обвиняемый признался ещё в одном убийстве мужчины четырехлетней давности.
- Следователями СК были собраны неопровержимые доказательства его причастности к совершению данных преступлений. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
Житель Иркутской области во время ссоры убил приятеля
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