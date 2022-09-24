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Житель Иркутской области во время ссоры убил приятеля

Житель Иркутской области во время ссоры убил приятеля
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина был задержан по горячим следам

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве двух человек.

По версии следствия, в конце декабря прошлого года мужчина, поссорившись со своим знакомым, причинил ему телесные повреждения, не совместимые с жизнью. От тела погибшего он избавился, переместив его на соседний участок садоводства.

По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признался ещё в одном убийстве мужчины четырехлетней давности.

- Следователями СК были собраны неопровержимые доказательства его причастности к совершению данных преступлений. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области. 
следователи

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