Житель Иркутской области во время ссоры убил приятеля

Мужчина был задержан по горячим следам



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве двух человек.



По версии следствия, в конце декабря прошлого года мужчина, поссорившись со своим знакомым, причинил ему телесные повреждения, не совместимые с жизнью. От тела погибшего он избавился, переместив его на соседний участок садоводства.



По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска.



В ходе предварительного следствия обвиняемый признался ещё в одном убийстве мужчины четырехлетней давности.



- Следователями СК были собраны неопровержимые доказательства его причастности к совершению данных преступлений. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

