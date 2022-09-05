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Суточный прирост COVID-19 в Бурятии упал ниже 200

Суточный прирост COVID-19 в Бурятии упал ниже 200
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На амбулаторном лечении находятся почти 2,5 тысячи больных

В Бурятии за сутки выявили 192 заразившихся коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заболеваний с начала пандемии достигло 145 704. Из них 46% (66 298) приходится на жителей Улан-Удэ.

Отметим, в конце прошлой недели заболеваемость набирала обороты, доходя до 349 заражённых за сутки.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 21. В свою очередь, 28 человек выздоровели. Общий показатель выздоровлений с начала пандемии достиг 139 786.

За сутки умер пожилой больной коронавирусом. За всё время пандемии в Бурятии скончались 3056 человек.

Сейчас в стационарах получают лечение 369 пациентов. На амбулаторном лечении и под наблюдением находятся 2493 человек.

В Бурятии мобильные группы проводят рейды, во время которых выявляют нарушителей соблюдения масочного режима. За нарушение предусмотрен штраф. 
коронавирус профилактика

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