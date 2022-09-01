01 сентября

31 августа

Популярное

В Улан-Удэ вновь штрафуют маршрутчиков без масок

В Улан-Удэ вновь штрафуют маршрутчиков без масок
Бизнес, 
За сутки мобильные группы проверили почти 300 объектов

В Улан-Удэ мобильные группы по контролю за соблюдением мер профилактики коронавируса 31 августа проверили 269 объектов, 618 человек.

- За нарушения требований антиковидного режима составлено 11 административных протоколов, из которых шесть – на должностных лиц, два – на граждан, три – на юридических лиц, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Группа по контролю мер профилактики на общественном транспорте проверила 52 транспортных средства и 380 пассажиров. За отсутствие масок составлено два протокола на водителей маршрутов №17, №55. С пятью пассажирами маршрутных автобусов, не имеющих масок, проведены профилактические беседы.

17 августа были внесены изменения в указ главы Бурятии, согласно которым в закрытых помещениях, на массовых мероприятиях и в общественном транспорте установлен масочный режим. Меры приняты из-за роста заболеваемости коронавирусом.

коронавирус профилактика штраф

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ вновь штрафуют маршрутчиков без масок
В Улан-Удэ вновь штрафуют маршрутчиков без масок
Бизнес, 01.09.2022
За сутки мобильные группы проверили почти 300 объектов
В Улан-Удэ наказали более 40 нарушителей масочного режима
В Улан-Удэ наказали более 40 нарушителей масочного режима
Бизнес, 31.08.2022
От профилактических бесед перешли к штрафам
S7 разрешила бортпроводникам татуировки и разноцветные причёски
S7 разрешила бортпроводникам татуировки и разноцветные причёски
Бизнес, 31.08.2022
Более того, стюардессам теперь не обязательно носить обувь на каблуке
В Улан-Удэ будут штрафовать недобросовестных владельцев вакуумок
В Улан-Удэ будут штрафовать недобросовестных владельцев вакуумок
Бизнес, 30.08.2022
Результатом слива жидких отходов становятся засоры
ВСЖД направит на уборку скального грунта 55 млн
ВСЖД направит на уборку скального грунта 55 млн
Бизнес, 30.08.2022
Работают промышленные альпинисты
В районе Бурятии определили лучшие бизнес-проекты
В районе Бурятии определили лучшие бизнес-проекты
Бизнес, 30.08.2022
Для поддержки и развития бизнеса из районного бюджета было выделено 1,7 млн рублей
В Бурятии 1 сентября не будут продавать алкоголь
В Бурятии 1 сентября не будут продавать алкоголь
Бизнес, 30.08.2022
Магазины обязаны соблюдать запрет
Житель района Бурятии пожаловались на проблему выпаса скота
Житель района Бурятии пожаловались на проблему выпаса скота
Бизнес, 30.08.2022
Предприниматель обратился за помощью к прокурору 
Самолёт «России» в Улан-Удэ встретили водяной аркой
Самолёт «России» в Улан-Удэ встретили водяной аркой
Бизнес, 29.08.2022
В понедельник приземлился первый борт нового авиаперевозчика
Улан-удэнцы выстроились в очереди, прощаясь с H&M
Улан-удэнцы выстроились в очереди, прощаясь с H&M
Бизнес, 29.08.2022
Желающих совершить покупки запускали в порядке очерёдности  
H&M временно откроется в Улан-Удэ перед закрытием
H&M временно откроется в Улан-Удэ перед закрытием
Бизнес, 25.08.2022
В соседнем Иркутске открытие магазина собрало толпы людей
В Улан-Удэ в новогоднем городке появятся рекламные скульптуры
В Улан-Удэ в новогоднем городке появятся рекламные скульптуры
Бизнес, 25.08.2022
Предпринимателей призывают внести свой вклад в оформление новогоднего городка
В Улан-Удэ становится больше «добрых» магазинов
В Улан-Удэ становится больше «добрых» магазинов
Бизнес, 19.08.2022
Стандартные запреты – это не их фишка    

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^