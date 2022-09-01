В Улан-Удэ вновь штрафуют маршрутчиков без масок

За сутки мобильные группы проверили почти 300 объектов
В Улан-Удэ мобильные группы по контролю за соблюдением мер профилактики коронавируса 31 августа проверили 269 объектов, 618 человек.
- За нарушения требований антиковидного режима составлено 11 административных протоколов, из которых шесть – на должностных лиц, два – на граждан, три – на юридических лиц, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Группа по контролю мер профилактики на общественном транспорте проверила 52 транспортных средства и 380 пассажиров. За отсутствие масок составлено два протокола на водителей маршрутов №17, №55. С пятью пассажирами маршрутных автобусов, не имеющих масок, проведены профилактические беседы.
17 августа были внесены изменения в указ главы Бурятии, согласно которым в закрытых помещениях, на массовых мероприятиях и в общественном транспорте установлен масочный режим. Меры приняты из-за роста заболеваемости коронавирусом.
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