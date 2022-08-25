Турнир посвящён памяти тренера Валерия Балаяна
Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе, посвящённые памяти заслуженного тренера России, отличника физической культуры и спорта, мастера спорта СССР Валерия Балаяна, пройдут с 26 по 28 августа в Чите. На ковре встретятся около 80 сильнейших спортсменов (от 18 лет и старше) из разных регионов России.
Соревнования проводятся по олимпийской системе с утешительными встречами для борцов. Победители в личном первенстве получат медали, дипломы и кубки, призёры – медали и дипломы.
Местом проведения станет спортивный зал школы олимпийского резерва №2 города Чита. Торжественное открытие состоится 27 августа в 13:00, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Возрастное ограничение 6+
Справка
Балаян Валерий Ашимович – мастер спорта по греко-римской борьбе, тренер-преподаватель высшей категории. С 1974 года, проходя воинскую службу, Валерий Балаян начал тренироваться в СКА ЗабВО у Эюпа Фрунджиева. Был двукратным чемпионом ЗабВО, в 1975 году стал бронзовым призёром первенства Вооружённых сил в командном зачёте.
С 1976 года работал тренером в спортшколе №2 Читы. Его воспитанники стали мастерами спорта международного класса, мастерами и кандидатами в мастера спорта, неоднократными победителями и призёрами первенств и чемпионатов Сибири и Дальнего Востока, а также победителями и призёрами чемпионатов и первенств России. В 2005 году Валерию Балаяну был присвоен почётный знак «Отличник физической культуры и спорта России» и звание «Заслуженный тренер России».
Валерий Ашимович возобновил проведение в Чите всероссийского традиционного турнира по греко-римской борьбе памяти мастера спорта СССР, основателя борьбы в Читинской области Зверева. Кроме того, под его руководством построен единственный специализированный центр для подготовки спортсменов по греко-римской борьбе в Чите и Забайкальском крае.
В Чите стартуют всероссийские соревнования по греко-римской борьбе
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