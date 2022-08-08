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Бабушка Эра из Улан-Удэ: «Не умру, пока не пройду по новому мосту»

Бабушка Эра из Улан-Удэ: «Не умру, пока не пройду по новому мосту»
Общество, 
Пожилая улан-удэнка Эра Яковлевна каждый день наблюдает за строительством

Трогательное видео о бабушке Эре, которой уже больше 85 лет, появилось на днях в паблике «Солнечная Бурятия | Улан-Удэ | Байкал».

Бабушка Эра дала интервью, в котором рассказала, что с нетерпением ждёт окончания строительства третьего моста через Уду.



Пожилая женщина живёт неподалёку. Каждый день она наблюдает за строительством объекта из своего окна. Не смущает её даже «подпрыгивающая» на кухне посуда, когда на мосту забивали сваи.

Однажды бабушка Эра даже совершила попытку подняться на ещё недостроенный мост.

«Меня близко не подпускают. Я как-то хотела зайти, а дяденька выскочил, сказал «Не, не, не, нельзя бабушка!» Ну ладно, нельзя, издали буду смотреть», - рассказала Эра Яковлевна.

Пожилая улан-удэнка знает всё о стройке моста в деталях, наблюдая за ней из окна. Она быстро подмечает изменения на строительной площадке и даже знает, во сколько смен работают строительные бригады.

Ранее узнав об ожиданиях Эры Яковлевны, её внучка Ольга написала письмо и предложила назвать мост в честь своей бабушки. Этот вариант был представлен на голосование, но в конечном итоге улан-удэнцы выбрали большинством голосов назвали «Талаан» (удача с бур. языка).

- А мне всё равно как назовут. Лишь бы хорошо эксплуатировался, - так Эра Яковлевна отреагировала на инициативу своей внучки.

Бабушка Эра хочет, чтобы людям было удобно передвигаться, её сильно беспокоят пробки. Теперь она надеется, что мост будет достроен в срок – в 2024 года.

«Не умру, пока не пройду по мосту», - пообещала Эра Яковлевна.

Как сообщал «Байкал-Daily», сейчас на строительстве третьего моста наступил очень важный этап – ведётся надвижка пролётного строения, и к концу года мост соединит два берега.


мост через Уду мост

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