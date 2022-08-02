В Улан-Удэ на строительстве моста через Уду завершился важный этап

К концу года мост соединит берега реки. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с места строительства третьего моста через Уду
На строительстве третьего моста через Уду в столице Бурятии завершился важный этап. 1 августа там был окончен первый этап надвижки пролётного строения.
По словам заместителя руководителя проекта Анатолия Прохоренко, сварка пролётного строения велась как ручным способом, так и сварочными тракторами в полностью автоматическом режиме.
- Первый этап закончен. Совсем недавно была закончена надвижка пролётного строения, которая включала в себя опускание пролётного строения на скользящие опоры и непосредственно саму надвижку. Следующий этап – предстоит дальнейшая конвейерно-тыловая сборка, навешивание аванбека и движение до второй опоры. Аванбек прикрепляется к начальной стадии надвижки – это конструкция в виде «лыж», наезжающих на опору. Мост начнёт прогибаться и основной металл может «клюнуть» ниже опоры. Чтобы этого не произошло, эти «лыжи» постепенно наезжают на вторую опору, и тем самым происходит выборка прогиба пролётного строения. Этот этап должен занять месяц. Самое тяжёлое – это наезжать на третью опору, делать выборку прогиба. Потому что если здесь у нас 56 метров между опорами, то там – 76, соответственно и прогиб будет больше, - рассказал Анатолий Прохоренко.
Руководитель проекта Александр Корычев заверил, что первый этап надвижки пролётного строения прошёл успешно. Всего же таких этапов будет 10. «И к концу года мы соединим берега реки Уда», - пояснил Корычев.
- 20 метров надвинуто пролётного строения, потом 20 метров соберём, и так по 20 метров будет двигать, - добавил он.
По его словам, эти 20 метров собираются около месяца. Всё, что сейчас собрано на стапели, весит 650 тонн, а вес всего моста - 2200 тонн. Сам процесс осуществляется двумя цилиндрами, которые упираются в заднюю часть собранного пролётного строения, и усилиями двух гидравлических цилиндров происходит надвижка пролётного строения. За 11-часовую смену рабочие надвигают 11 метров, то есть средняя скорость – метр в час.
На сегодняшний день работа идёт по графику. На объекте работают 120 человек в круглосуточном режиме. Задействовано 34 единицы техники, включая крупные краны, и буровые установки.
На сегодняшний день все металлоконструкции закуплены. Так что в этом плане риски исключены, заверили строители.
Как сообщал «Байкал-Daily», работы по строительству моста начались весной 2020 года, завершить их планируется в 2024 году. Общая стоимость объекта - 7,5 млрд рублей. Мост строит подрядная организация ОАО «Хотьковский мост».
В Улан-Удэ на строительстве моста через Уду завершился важный этап
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