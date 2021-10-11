Жители Бурятии выбрали название для третьего моста через Уду

В итоге лидером народного голосования стало название «Талаан» (Удача), за него проголосовали 37,88 % пользователей, или 661 человек. На втором месте оказалось название «Верхнеудинский» - 31,12%. У остальных вариантов от 4 до 6 % голосов. Наименьшее число голосов у названий «Три генерала» и «Юбилейный» - по 2,6%. Вариант «Президентский», который продвигали власти, набрал менее 5% (76 голосов).







Третий мост через Уду в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная начали строить в апреле 2020 года. На строительство из федерального бюджета направят около 7,5 млрд рублей. Согласно контракту, мост должен быть сдан в конце 2024 года. Он напрямую свяжет Октябрьский и Железнодорожный районы, тем самым мост должен решить проблему пробок на магистральных улицах города.





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