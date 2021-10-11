Жители Бурятии выбрали название для третьего моста через Уду

В Бурятии завершилось голосование по названию для строящегося третьего моста через Уду.
Голосование проходило на официальной странице правительства Бурятии в соцсети «Вконтакте» с 28 сентября по 10 октября. На суд были представлены 10 названий: «Президентский», «Народный», «Эра», «Три Генерала», «Надежды», «Верхнеудинский», «Юбилейный», «Талаан» (Удача), «Лебедь» и «Академический».
Поясним, название «Три Генерала» было выбрано по просьбе Бурятского отделения «Боевого Братства». Они предлагали увековечить имена трёх боевых генералов, уроженцев Бурятии - Бориса Соколова, Михаила Панькова и Вадима Хахалова.
Назвать мост «Лебедь» предложили по аналогии с одной из примыкающих к будущему мосту улиц – улицей Лебедева. «Также обыгрывается образ птицы лебедя - изгибы самого моста, плавные изгибы примыкающих развязок, красивая грациозная водоплавающая птица», - описал своё предложение автор.
Необычный вариант названия «Эра» связано с 85-летней бабушкой Эрой Яковлевной, ветераном труда. Она каждый день из окна своей квартиры наблюдает, как строится мост. Бабушка пообещала, что не умрёт, пока не пройдёт по новому мосту.
В итоге лидером народного голосования стало название «Талаан» (Удача), за него проголосовали 37,88 % пользователей, или 661 человек. На втором месте оказалось название «Верхнеудинский» - 31,12%. У остальных вариантов от 4 до 6 % голосов. Наименьшее число голосов у названий «Три генерала» и «Юбилейный» - по 2,6%. Вариант «Президентский», который продвигали власти, набрал менее 5% (76 голосов).
Как сообщал «Байкал-Daily», конкурс «Третий мост – новая жизнь» проходил с июля по август. Все желающие могли предложить свой вариант названия строящегося третьего моста через Уду. На электронную почту организаторов пришло более 300 вариантов названий. При этом организаторы огорошили тем, что, по их словам, наиболее популярным стал вариант «Президентский». В соцсетях, однако, не нашлось ни одного человека, который поддержал бы такое название. «Тогда его золотом покрыть надо, раз «Президентский»... Сусальным», - иронизировали пользователи.
10 самых популярных вариантов в итоге выставили на всенародное голосование, которое и завершилось вчера.
Третий мост через Уду в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная начали строить в апреле 2020 года. На строительство из федерального бюджета направят около 7,5 млрд рублей. Согласно контракту, мост должен быть сдан в конце 2024 года. Он напрямую свяжет Октябрьский и Железнодорожный районы, тем самым мост должен решить проблему пробок на магистральных улицах города.