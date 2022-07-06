 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 июля

05 июля

Популярное

Блогерша неоднозначно пошутила про Анатолия Михаханова

Блогерша неоднозначно пошутила про Анатолия Михаханова
Общество,  Фото:со страницы Аимы Аскаровой
Странная шутка про лицо экс-сумоиста из Бурятии пришлась по душе не всем пользователям

Блогер с аудиторией в 131 тысячу подписчиков Аима Аскарова сравнила своё колено с лицом бывшего бурятского сумоиста Анатолия Михаханова. Себя Аима представляет экспертом по продвижению через короткие ролики, уникальный контент и по вовлекающим, продающим сторис.

Сейчас девушка путешествует по Италии и перед отправкой в Рим она прихорашивалась перед зеркалом, снимая это на видео. Она была одета в короткое платье и, оперевшись на одну ногу, поправляла причёску. Затем она обратила внимание аудитории на свою коленку.


«Кто-нибудь заметил сумоиста на прошлой сториз?», «А так?», «А если вот так?» - написала девушка, прикрепив к фотографии своей ноги портрет экс-сумоиста из Бурятии Анатолия Михаханова.

Девушка посчитала это сравнение смешным и подкрепляла всё смеющимися смайликами.




Других публикаций на эту тему у неё пока не было. В последней записи лишь одна подписчица оставила возмущённый комментарий о том, что нельзя колени сравнивать с человеческим лицом.

Видел ли столь неоднозначную шутку сам Анатолий Михаханов, пока неизвестно. Впрочем, он известен своей добротой и самоиронией, так что вряд ли будет публично реагировать.

В конце прошлого года разгорелся скандал с блогером Ольгой Филгудовой. Она сравнила своё опухшее после косметологических процедур. Опубликованную фотографию девушка подписала так: «Ору. Краса Бурятии. Не могу не поделиться. Результат того стоит, поверьте. Надо неделю на восстановление». Затем она пояснила, что это высказывание «просто к слову пришлось».

На эту же тему оскандалилась известная телеведущая Анфиса Чехова. В эфире первого выпуска своего нового телешоу «Скажи, подруга» (16+) рассказала о неудачном походе к косметологу. Последний «вкачал литр гилауроночки», и лицо телеведущей сильно опухло. Тогда Анфиса Чехова призналась, что ненавидела в те дни своё отражение в зеркале и сравнила его с лицом бурятской женщины, а также с алкоголичками.

Вспыхнул скандал, Анфиса Чехова извинилась перед бурятскими женщинами. В качестве примирения она предложила буряткам стать лицом её бренда одежды. В итоге лицом бренда одежды By. Che Анфисы Чеховой была выбрана жительница посёлка Агинское Забайкальского края Наталья.



блогеры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ остаются проблемы на строительстве крупного водопровода
В Улан-Удэ остаются проблемы на строительстве крупного водопровода
Общество, 06.07.2022
На объекте до сих пор не хватает рабочей силы
В Улан-Удэ завершилась офф-программа «Голоса кочевников»
В Улан-Удэ завершилась офф-программа «Голоса кочевников»
Общество, 06.07.2022
Улан-удэнцы услышали джазовое трио LRK, Антоху МС и группа «Калинов мост»
Блогерша неоднозначно пошутила про Анатолия Михаханова
Блогерша неоднозначно пошутила про Анатолия Михаханова
Общество, 06.07.2022
Странная шутка про лицо экс-сумоиста из Бурятии пришлась по душе не всем пользователям 
«Пьют и женщины, и дети»: В Бурятии просят сухой закон для села
«Пьют и женщины, и дети»: В Бурятии просят сухой закон для села
Общество, 06.07.2022
Судя по всему, в селе процветает торговля нелегальным алкоголем
В Бурятии авиапожарные потушили пожар на отвесных скалах
В Бурятии авиапожарные потушили пожар на отвесных скалах
Общество, 06.07.2022
Специалисты спускались к месту пожара на тросах зависающего вертолёта
Житель Бурятии, арестованный за пьянку, не смог вырваться на свободу
Житель Бурятии, арестованный за пьянку, не смог вырваться на свободу
Общество, 06.07.2022
Мужчина пытался обжаловать постановление мирового судьи  
В лагере «Орлёнок» в Бурятии провели правовой турнир
В лагере «Орлёнок» в Бурятии провели правовой турнир
Общество, 06.07.2022
Дети показали хороший уровень знаний 
В Бурятии почти три тонны бесхозного нефрита передали государству
В Бурятии почти три тонны бесхозного нефрита передали государству
Общество, 06.07.2022
Камень изъяли полицейские во время проверок 
В Бурятии наркозависимого водителя лишили прав
В Бурятии наркозависимого водителя лишили прав
Общество, 06.07.2022
В деле разбиралась прокуратура 
Четверых жителей Бурятии через суд направили на медосмотр
Четверых жителей Бурятии через суд направили на медосмотр
Общество, 06.07.2022
Сельчан обязали пройти профилактический осмотр в целях выявления туберкулёза
В Бурятии «эвакуировали» детский лагерь «Юность»
В Бурятии «эвакуировали» детский лагерь «Юность»
Общество, 06.07.2022
Учебная эвакуация проходила в селе Максимиха 
В Бурятии стартовал конкурс «Наша память о войне»
В Бурятии стартовал конкурс «Наша память о войне»
Общество, 06.07.2022
Авторов историй отметят дипломами, грамотами и призами
В БАМовском посёлке Забайкалья создают граффити-парк
В БАМовском посёлке Забайкалья создают граффити-парк
Общество, 06.07.2022
Муралы посвящены строительству БАМа, эвенкийской культуре и природе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^