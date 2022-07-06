Блогерша неоднозначно пошутила про Анатолия Михаханова

Блогер с аудиторией в 131 тысячу подписчиков Аима Аскарова сравнила своё колено с лицом бывшего бурятского сумоиста Анатолия Михаханова. Себя Аима представляет экспертом по продвижению через короткие ролики, уникальный контент и по вовлекающим, продающим сторис.
Сейчас девушка путешествует по Италии и перед отправкой в Рим она прихорашивалась перед зеркалом, снимая это на видео. Она была одета в короткое платье и, оперевшись на одну ногу, поправляла причёску. Затем она обратила внимание аудитории на свою коленку.
«Кто-нибудь заметил сумоиста на прошлой сториз?», «А так?», «А если вот так?» - написала девушка, прикрепив к фотографии своей ноги портрет экс-сумоиста из Бурятии Анатолия Михаханова.
Девушка посчитала это сравнение смешным и подкрепляла всё смеющимися смайликами.
Других публикаций на эту тему у неё пока не было. В последней записи лишь одна подписчица оставила возмущённый комментарий о том, что нельзя колени сравнивать с человеческим лицом.
Видел ли столь неоднозначную шутку сам Анатолий Михаханов, пока неизвестно. Впрочем, он известен своей добротой и самоиронией, так что вряд ли будет публично реагировать.
В конце прошлого года разгорелся скандал с блогером Ольгой Филгудовой. Она сравнила своё опухшее после косметологических процедур. Опубликованную фотографию девушка подписала так: «Ору. Краса Бурятии. Не могу не поделиться. Результат того стоит, поверьте. Надо неделю на восстановление». Затем она пояснила, что это высказывание «просто к слову пришлось».
На эту же тему оскандалилась известная телеведущая Анфиса Чехова. В эфире первого выпуска своего нового телешоу «Скажи, подруга» (16+) рассказала о неудачном походе к косметологу. Последний «вкачал литр гилауроночки», и лицо телеведущей сильно опухло. Тогда Анфиса Чехова призналась, что ненавидела в те дни своё отражение в зеркале и сравнила его с лицом бурятской женщины, а также с алкоголичками.
Вспыхнул скандал, Анфиса Чехова извинилась перед бурятскими женщинами. В качестве примирения она предложила буряткам стать лицом её бренда одежды. В итоге лицом бренда одежды By. Che Анфисы Чеховой была выбрана жительница посёлка Агинское Забайкальского края Наталья.