«Это просто пришлось к слову»: В Бурятии в соцсетях разгорелся скандал, связанный с блогером

В социальных сетях разгорелся скандал. Instagram-блогер Ольга Филгудова разместила «сторис» со своим опухшим лицом: вероятно, такой эффект вызвали косметологические процедуры. Опубликованную фотографию девушка подписала так: «Ору. Краса Бурятии. Не могу не поделиться. Результат того стоит, поверьте. Надо неделю на восстановление».
Скриншот «сторис» был опубликован в бурятском паблике crimburyatia, позже и в других пабликах.
Большинство пользователей заподозрили блогера в хайпе:
«Чистой воды хайп. Создать скандальный инфоповод. Закрыть свою страницу, чтобы люди подписывались оставить свой гневный коммент. Не обращайте внимания. Или просто пожалуйтесь на страницу, что бы её заблокировали и всё»
«Почему кто-то должен хайповать на чей-то национальности?»
«Не устали одно и то же обсуждать, хайпить не на чём, видимо. Все девушки очень красивые, когда своя естественная красота, а это что, когда перекаченные на нет, живого места нет, даже уже не влазит ботокс или как там, вот и пухнут»
«Без разницы, что она говорит. Не обращайте внимания»
«Накидать жалоб на её аккаунт, чтоб её заблокировали!»
Затем блогер выложила пост с извинениями. Девушка рассказала, что ей приходят сообщения с оскорблениями и пожеланиями смерти.
- Не ожидала я такого поворота событий. Тут на меня бурятские паблики ополчились. Плюс, мне буряты в «личку» пишут, какая я мразь, чтобы я сдохла, комментарии там пишут под постами (вот это я написала: «Краса Бурятии»). Ребята, это просто пришлось к слову, у меня есть личные знакомые девочки-бурятки обалденной внешности, просто красотки. Это просто пришлось к слову. Если я кого-то задела и обидела, сорян. Это просто пришлось к слову, это был «рофл» и не более того. Не совсем корректно выразилась, сорян, ну, типа я никого не хотела задеть и обидеть, - говорит на записи Ольга Филгудова.
На Ольгу подписано более 118 тысяч человек. На данный момент аккаунт девушки закрыт.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июля Анфиса Чехова в эфире первого выпуска своего нового телешоу «Скажи, подруга» (16+) рассказала о неудачном походе к косметологу. Последний «вкачал литр гилауроночки», и лицо телеведущей сильно опухло. Тогда Анфиса Чехова призналась, что ненавидела в те дни своё отражение в зеркале и сравнила его с лицом бурятской женщины, а также с алкоголичками.
Вспыхнул скандал, Анфиса Чехова извинилась перед бурятскими женщинами. В качестве примирения она предложила буряткам стать лицом её бренда одежды. В итоге лицом бренда одежды By. Che Анфисы Чеховой была выбрана жительница посёлка Агинское Забайкальского края Наталья.
Позже слова телеведущей проверили в полиции и Роскомнадзоре. Возбуждать уголовное дело не стали.
- Исходя из поступивших ответов отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красносельскому району Москвы, проведена проверка и вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Роскомнадзор сообщает, что признаков нарушения требований федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» не выявлено, в высказываниях Анфисы Чеховой отсутствуют признаки экстремистских речевых действий, направленных на возбуждение национальной розни, в связи с чем, основания для принятия Роскомнадзором мер реагирования в отношении редакции телеканала «Домашний» отсутствуют, - сообщили в сентябре в аппарате бурятского омбудсмена.