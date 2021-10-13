«Это просто пришлось к слову»: В Бурятии в соцсетях разгорелся скандал, связанный с блогером





Большинство пользователей заподозрили блогера в хайпе:



«Чистой воды хайп. Создать скандальный инфоповод. Закрыть свою страницу, чтобы люди подписывались оставить свой гневный коммент. Не обращайте внимания. Или просто пожалуйтесь на страницу, что бы её заблокировали и всё»

«Почему кто-то должен хайповать на чей-то национальности?»

«Не устали одно и то же обсуждать, хайпить не на чём, видимо. Все девушки очень красивые, когда своя естественная красота, а это что, когда перекаченные на нет, живого места нет, даже уже не влазит ботокс или как там, вот и пухнут»

«Без разницы, что она говорит. Не обращайте внимания»

«Накидать жалоб на её аккаунт, чтоб её заблокировали!»



Затем блогер выложила пост с извинениями. Девушка рассказала, что ей приходят сообщения с оскорблениями и пожеланиями смерти.



- Не ожидала я такого поворота событий. Тут на меня бурятские паблики ополчились. Плюс, мне буряты в «личку» пишут, какая я мразь, чтобы я сдохла, комментарии там пишут под постами (вот это я написала: «Краса Бурятии»). Ребята, это просто пришлось к слову, у меня есть личные знакомые девочки-бурятки обалденной внешности, просто красотки. Это просто пришлось к слову. Если я кого-то задела и обидела, сорян. Это просто пришлось к слову, это был «рофл» и не более того. Не совсем корректно выразилась, сорян, ну, типа я никого не хотела задеть и обидеть, - говорит на записи Ольга Филгудова.



На Ольгу подписано более 118 тысяч человек. На данный момент аккаунт девушки закрыт.



Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июля Анфиса Чехова в эфире первого выпуска своего нового телешоу «Скажи, подруга» (16+)



Вспыхнул скандал, Анфиса Чехова



Позже слова телеведущей проверили в полиции и Роскомнадзоре. Возбуждать уголовное дело не стали.



- Исходя из поступивших ответов отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красносельскому району Москвы, проведена проверка и вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Роскомнадзор сообщает, что признаков нарушения требований федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» не выявлено, в высказываниях Анфисы Чеховой отсутствуют признаки экстремистских речевых действий, направленных на возбуждение национальной розни, в связи с чем, основания для принятия Роскомнадзором мер реагирования в отношении редакции телеканала «Домашний» отсутствуют, - сообщили в сентябре в аппарате бурятского омбудсмена.



«Чистой воды хайп. Создать скандальный инфоповод. Закрыть свою страницу, чтобы люди подписывались оставить свой гневный коммент. Не обращайте внимания. Или просто пожалуйтесь на страницу, что бы её заблокировали и всё»«Почему кто-то должен хайповать на чей-то национальности?»«Не устали одно и то же обсуждать, хайпить не на чём, видимо. Все девушки очень красивые, когда своя естественная красота, а это что, когда перекаченные на нет, живого места нет, даже уже не влазит ботокс или как там, вот и пухнут»«Без разницы, что она говорит. Не обращайте внимания»«Накидать жалоб на её аккаунт, чтоб её заблокировали!»Затем блогер выложила пост с извинениями. Девушка рассказала, что ей приходят сообщения с оскорблениями и пожеланиями смерти.- Не ожидала я такого поворота событий. Тут на меня бурятские паблики ополчились. Плюс, мне буряты в «личку» пишут, какая я мразь, чтобы я сдохла, комментарии там пишут под постами (вот это я написала: «Краса Бурятии»). Ребята, это просто пришлось к слову, у меня есть личные знакомые девочки-бурятки обалденной внешности, просто красотки. Это просто пришлось к слову. Если я кого-то задела и обидела, сорян. Это просто пришлось к слову, это был «рофл» и не более того. Не совсем корректно выразилась, сорян, ну, типа я никого не хотела задеть и обидеть, - говорит на записи Ольга Филгудова.На Ольгу подписано более 118 тысяч человек. На данный момент аккаунт девушки закрыт.Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июля Анфиса Чехова в эфире первого выпуска своего нового телешоу «Скажи, подруга» (16+) рассказала о неудачном походе к косметологу. Последний «вкачал литр гилауроночки», и лицо телеведущей сильно опухло. Тогда Анфиса Чехова призналась, что ненавидела в те дни своё отражение в зеркале и сравнила его с лицом бурятской женщины, а также с алкоголичками.Вспыхнул скандал, Анфиса Чехова извинилась перед бурятскими женщинами. В качестве примирения она предложила буряткам стать лицом её бренда одежды. В итоге лицом бренда одежды By. Che Анфисы Чеховой была выбрана жительница посёлка Агинское Забайкальского края Наталья.Позже слова телеведущей проверили в полиции и Роскомнадзоре. Возбуждать уголовное дело не стали.- Исходя из поступивших ответов отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красносельскому району Москвы, проведена проверка и вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Роскомнадзор сообщает, что признаков нарушения требований федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» не выявлено, в высказываниях Анфисы Чеховой отсутствуют признаки экстремистских речевых действий, направленных на возбуждение национальной розни, в связи с чем, основания для принятия Роскомнадзором мер реагирования в отношении редакции телеканала «Домашний» отсутствуют, - сообщили в сентябре в аппарате бурятского омбудсмена.

В социальных сетях разгорелся скандал. Instagram-блогер Ольга Филгудова разместила «сторис» со своим опухшим лицом: вероятно, такой эффект вызвали косметологические процедуры. Опубликованную фотографию девушка подписала так: «Ору. Краса Бурятии. Не могу не поделиться. Результат того стоит, поверьте. Надо неделю на восстановление».Скриншот «сторис» был опубликован в бурятском паблике crimburyatia, позже и в других пабликах.