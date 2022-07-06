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Забайкалец поплатился за «мусорные» долги полного тёзки

Забайкалец поплатился за «мусорные» долги полного тёзки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В деле разбиралась прокуратура

Жителю города Краснокаменска в Забайкальском крае неправомерно начислили коммунальные платежи за мусор.

- Установлено, что в октябре 2021 года ООО «Олерон+» обратилось к мировому судье с заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании с жителя Дарасуна Карымского района Забайкальского края задолженности по оплате за коммунальные услуги в сумме более шести тысяч рублей. При этом в заявлении о вынесении судебного приказа ошибочно указаны дата, место рождения и паспортные данные полного тёзки должника, проживающего в Краснокаменске, - сообщает прокуратура Забайкальского края.

На основании вынесенного мировым судьёй судебного приказа региональный оператор взыскал с мужчины несуществующую задолженность по коммунальным платежам, а также государственную пошлину.

Для разбирательства мужчина обратился в прокуратуру.

Прокуратура внесла руководителю общества представление и потребовала восстановить нарушенные права потребителя.

- После вмешательства прокуратуры ООО «Олерон+» полностью возместило жителю Краснокаменска взысканные с него денежные средства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
мусор

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