В деле разбиралась прокуратура
Жителю города Краснокаменска в Забайкальском крае неправомерно начислили коммунальные платежи за мусор.
- Установлено, что в октябре 2021 года ООО «Олерон+» обратилось к мировому судье с заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании с жителя Дарасуна Карымского района Забайкальского края задолженности по оплате за коммунальные услуги в сумме более шести тысяч рублей. При этом в заявлении о вынесении судебного приказа ошибочно указаны дата, место рождения и паспортные данные полного тёзки должника, проживающего в Краснокаменске, - сообщает прокуратура Забайкальского края.
На основании вынесенного мировым судьёй судебного приказа региональный оператор взыскал с мужчины несуществующую задолженность по коммунальным платежам, а также государственную пошлину.
Для разбирательства мужчина обратился в прокуратуру.
Прокуратура внесла руководителю общества представление и потребовала восстановить нарушенные права потребителя.
- После вмешательства прокуратуры ООО «Олерон+» полностью возместило жителю Краснокаменска взысканные с него денежные средства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Забайкалец поплатился за «мусорные» долги полного тёзки
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