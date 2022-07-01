Жители Бурятии просят оборудовать дорожку до «хозяина Байкала»

Дощатая дорожка гниёт ежегодно
Депутат Народного Хурала Буда-Ширап Батуев попросил построить дорожку до озера Байкал в местности, где установлена скульптура «хозяина Байкала».
Речь идёт про излюбленное туристами место – залив Провал, расположенный в Кабанском районе Бурятии. Здесь в селе Дулан расположена резиденция «хозяина Байкала». Это статуя самого Повелителя Воды высотой 3,5 метров, вокруг которого расположены его слуги – девять сакральных фигурок.
Во время путешествий туристы здесь часто останавливаются, однако дойти до Байкала не так-то просто.
- Здесь через болотистое место, ну, метров 400 дощатой дороги, которая каждый год гниёт. Местные жители спрашивают: «Чем вы там занимаетесь в Народном Хурале? Можно сделать нормальную дорожку до Байкала?» - рассказал Буда-Ширап Батуев.
Он попросил правительство Бурятии по возможности внести это замечание в программу по сохранению озера Байкал.
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