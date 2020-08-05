 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Августа

04 Августа

Популярное

В Бурятии показали хозяина Байкала

В Бурятии показали хозяина Байкала
Общество, 
Вокруг Повелителя Воды установлены девять его слуг

Председатель комитета по туризму Иркутского реготделения «Опора России» Роман Малиновский поделился любопытным видео из села Дулан в Кабанском районе Бурятии. Здесь установлена скульптура Улан-Лопсона, которого называют хозяином Байкала.

- В мифологии бурят древний культ воды всегда тесно смыкался с образами божеств воды. Реки и озера всегда имели своих царей вод, старцев небесного происхождения, живущих со своими слугами на дне вод. Главным же из них является Усан-Лопсон, со своей женой Усан-Дабан, - приводит верования Роман Малиновский.

Село Дулан находится неподалёку от посёлка Энхалук на юго-восточном побережье Байкала. На окраине села была установлена деревянная скульптурная композиция, центром которой стала статуя Повелителя Воды высотой 3,5 метров. Вокруг расположены его слуги – девять сакральных фигурок.

На культовом месте силы постоянно проводятся шаманские молебны и праздники.



Байкал скульптура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии организован мониторинг диабетиков и гипертоников
В Бурятии организован мониторинг диабетиков и гипертоников
Общество, 05.08.2020
Новую услугу внедряет правительство республики при помощи сервиса СберЗдоровье
В Улан-Удэ продавцы перекрыли инсталляцию «9 мая»
В Улан-Удэ продавцы перекрыли инсталляцию «9 мая»
Общество, 05.08.2020
Горожане назвали произошедшее «неуважение»
Коронавирус в Бурятии пошёл на спад
Коронавирус в Бурятии пошёл на спад
Общество, 05.08.2020
Занято менее 40% коек для больных COVID-19
В Бурятии возьмутся за ремонт разваливающихся домов сирот
В Бурятии возьмутся за ремонт разваливающихся домов сирот
Общество, 05.08.2020
Сироты живут в домах, покрытых плесенью и трещинами
Житель Бурятии выплатил ребёнку долг в 132 тысячи
Житель Бурятии выплатил ребёнку долг в 132 тысячи
Общество, 05.08.2020
Перспектива оказаться судимым заставила мужчину рассчитаться с собственным ребёнком
В Бурятии прокуратура пришла к зоозащитникам
В Бурятии прокуратура пришла к зоозащитникам
Общество, 05.08.2020
Прокуратура сообщила о выявленных нарушениях в приютах для собак
В Бурятии проведут акцию по восхождению на пик Любви
В Бурятии проведут акцию по восхождению на пик Любви
Общество, 04.08.2020
Мероприятие пройдёт в рамках проекта «МаршрутыПобеды»
В Иркутской области возобновили проведение передвижных выставок
В Иркутской области возобновили проведение передвижных выставок
Общество, 04.08.2020
Первую выездную экспозицию увидят жители Тулуна, Бирюсинска, Усолья-Сибирского и посёлка Чунский
Художники Забайкалья собрались на пленэр на берегах Онона
Художники Забайкалья собрались на пленэр на берегах Онона
Общество, 04.08.2020
Участники мероприятия запечатлели в своих работах красоту и энергетику Приононья
В Бурятии военнослужащие учатся эвакуировать технику из-под воды
В Бурятии военнослужащие учатся эвакуировать технику из-под воды
Общество, 04.08.2020
В «Сосновом Бору» проходят занятия по преодолению водных преград
В Иркутской области будут отмечать День отца
В Иркутской области будут отмечать День отца
Общество, 04.08.2020
Его будут праздновать в третье воскресенье октября
Сергей Зверев показал в Бурятии церковь, которую мечтает восстановить
Сергей Зверев показал в Бурятии церковь, которую мечтает восстановить
Общество, 04.08.2020
Шоумен Сергей Зверев собирает пожертвования на восстановление церкви в своём родном селе в Бурятии
Границу Забайкалья пересекли китайские танки
Границу Забайкалья пересекли китайские танки
Общество, 04.08.2020
Военные Китая привезли их для участия в танковом биатлоне
В Советском районе Улан-Удэ подростков обучили сапсёрфингу
В Советском районе Улан-Удэ подростков обучили сапсёрфингу
Общество, 04.08.2020
С ребятами занимались в рамках социального проекта «Тропою победы»

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^