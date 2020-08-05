В Бурятии показали хозяина Байкала

Вокруг Повелителя Воды установлены девять его слуг
Председатель комитета по туризму Иркутского реготделения «Опора России» Роман Малиновский поделился любопытным видео из села Дулан в Кабанском районе Бурятии. Здесь установлена скульптура Улан-Лопсона, которого называют хозяином Байкала.
- В мифологии бурят древний культ воды всегда тесно смыкался с образами божеств воды. Реки и озера всегда имели своих царей вод, старцев небесного происхождения, живущих со своими слугами на дне вод. Главным же из них является Усан-Лопсон, со своей женой Усан-Дабан, - приводит верования Роман Малиновский.
Село Дулан находится неподалёку от посёлка Энхалук на юго-восточном побережье Байкала. На окраине села была установлена деревянная скульптурная композиция, центром которой стала статуя Повелителя Воды высотой 3,5 метров. Вокруг расположены его слуги – девять сакральных фигурок.
На культовом месте силы постоянно проводятся шаманские молебны и праздники.
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