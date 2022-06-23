В селе Бурятии открыли мемориал «Казаку – защитнику Отечества»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Тарбагатайского района

Мероприятие прошло в День памяти и скорби в Тарбагатае



22 июня в Бурятии, в селе Тарбагатай состоялось открытие мемориала «Могила казака – защитника Отечества». Это одиночная могила на кладбище «Сибирское» принадлежит участнику Великой Отечественной войны Серафиму Васильевичу Черниговскому.



Как сообщает пресс-служба администрации Тарбагатайского района, Серафим Черниговский родился в 1910 году. На Великую Отечественную войну ушёл рядовым. Погиб в бою 22 декабря 1941 года в районе села Иклинское Калужской области. В 2012 году останки обнаружены поисковым отрядом. После идентификации по медальону, по просьбе родственников был перезахоронен на родине, в селе Тарбагатай, 20 июля 2012 года.



В открытии мемориала приняли участие представители районной администрации, совета ветеранов и общественности. По традиции, присутствующие почтили минутой молчания светлую память воина и возложили цветы к могиле.

