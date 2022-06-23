Мероприятие прошло в День памяти и скорби в Тарбагатае
22 июня в Бурятии, в селе Тарбагатай состоялось открытие мемориала «Могила казака – защитника Отечества». Это одиночная могила на кладбище «Сибирское» принадлежит участнику Великой Отечественной войны Серафиму Васильевичу Черниговскому.
Как сообщает пресс-служба администрации Тарбагатайского района, Серафим Черниговский родился в 1910 году. На Великую Отечественную войну ушёл рядовым. Погиб в бою 22 декабря 1941 года в районе села Иклинское Калужской области. В 2012 году останки обнаружены поисковым отрядом. После идентификации по медальону, по просьбе родственников был перезахоронен на родине, в селе Тарбагатай, 20 июля 2012 года.
В открытии мемориала приняли участие представители районной администрации, совета ветеранов и общественности. По традиции, присутствующие почтили минутой молчания светлую память воина и возложили цветы к могиле.
В селе Бурятии открыли мемориал «Казаку – защитнику Отечества»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Амос Соколов – один из старейших жителей Тарбагатайского района
Мероприятие прошло в День памяти и скорби в Тарбагатае
Вода в реке не соответствует гигиеническим нормам
Соревнования пройдут во Владивостоке
Руслан Найданов представлен к награждению орденом Мужества посмертно
Количество телефонных переговоров выросло в 11 раз
В конкурсе участвует более 100 человек
Госдума приняла соответствующий закон
Воздух прогреется до +32
10 осуждённым вручили аттестаты
Мемориальная доска появилась в Новоселенгинской средней школе
Уничтожить яркую картину с клоуном из «Оно» придётся из-за требований одной женщины
Активисты запечатлели здесь ряд недочётов
На парковке около дацана открылся пункт городской станции по борьбе с болезнями животных
Для военнослужащих ламы провели молебен