Его подписали Иркутская область и корпорация «Туризм.РФ»
Дополнительное соглашение о сотрудничестве подписало правительство Иркутской области и корпорация «Туризм.РФ» во время Петербургского международного экономического форума. Новое соглашение дополняет документ, подписанный в июле 2021 года. Тогда Иркутская область стала первым регионом, заключившим соглашение с корпорацией о развитии туризма, создании и развитии туристских территорий, обеспечении социально-экономического развития региона и Российской Федерации.
Главная цель подписания дополнительного соглашения – формирование перечня земельных участков, в границах которых корпорация разрабатывает или планирует разрабатывать мастер-планы развития туристских территорий Иркутской области. В проект дополнительного соглашения в качестве сторон включены Слюдянский, Ольхонский и Иркутский районы, на территории которых разрабатываются мастер-планы.
– Для мастер-планирования туристских территорий на Ольхоне, в «Тальцах» и Байкальске уже отобран 21 земельный участок. Ещё 34 определены в качестве потенциальных для мастер-планирования. Всё это закреплено в дополнительном соглашении к соглашению о сотрудничестве между Иркутской областью и АО «Корпорация Туризм.РФ», – рассказал губернатор области Игорь Кобзев.
Напомним, работа по развитию туризма на макротерритории «Большой Байкал», куда входят остров Ольхон, город Байкальск и «Тальцы», началась в прошлом году. Предварительная концепция развития туризма на макротерритории была одобрена заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко. Кроме того, в 2023 и 2024 годах Иркутская область получит из федерального бюджета более 830 млн рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических территорий, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
На ПМЭФ подписано допсоглашение по развитию туризма на Ольхоне и Байкальске
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