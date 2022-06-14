Михаил Асташов стал чемпионом России по велоспорту





В городе Ижевск с 7 по 11 июня прошёл чемпионат России по велоспорту-шоссе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие 57 спортсменов из 15 регионов, сообщает ЦСП сборных команд России.В индивидуальной гонке на дистанции 15 км в группе «Мужчины С1-С2» победил спортсмен из Бурятии Михаил Асташов. Также он завоевал первое место в групповой гонке в группе «Мужчины С1-С2» на 60,5 км.Напомним, что в настоящее время Михаил Асташов выступает за Свердловскую область.