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Михаил Асташов стал чемпионом России по велоспорту

Михаил Асташов стал чемпионом России по велоспорту
Общество,  Фото:центр инклюзивного спорта «Олимп»
Соревнования проходили в столице Удмуртии

В городе Ижевск с 7 по 11 июня прошёл чемпионат России по велоспорту-шоссе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие 57 спортсменов из 15 регионов, сообщает ЦСП сборных команд России.

В индивидуальной гонке на дистанции 15 км в группе «Мужчины С1-С2» победил спортсмен из Бурятии Михаил Асташов. Также он завоевал первое место в групповой гонке в группе «Мужчины С1-С2» на 60,5 км.

Напомним, что в настоящее время Михаил Асташов выступает за Свердловскую область.

Михаил уроженец Бурятии. На Паралимпийских играх в Токио он завоевал два золота в велодисциплинах.

Первую медаль он взял в гонке преследования на дистанции 3000 метров. В финале он на целый круг опередил канадца. При этом в предварительных заездах он установил новый мировой рекорд.

Вторую победу Михаил одержал в шоссейной гонке с раздельным стартом.
велоспорт спорт Бурятия чемпионат России

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