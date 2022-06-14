Михаил Асташов стал чемпионом России по велоспорту

В городе Ижевск с 7 по 11 июня прошёл чемпионат России по велоспорту-шоссе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие 57 спортсменов из 15 регионов, сообщает ЦСП сборных команд России.
В индивидуальной гонке на дистанции 15 км в группе «Мужчины С1-С2» победил спортсмен из Бурятии Михаил Асташов. Также он завоевал первое место в групповой гонке в группе «Мужчины С1-С2» на 60,5 км.
Напомним, что в настоящее время Михаил Асташов выступает за Свердловскую область.
Михаил уроженец Бурятии. На Паралимпийских играх в Токио он завоевал два золота в велодисциплинах.
Первую медаль он взял в гонке преследования на дистанции 3000 метров. В финале он на целый круг опередил канадца. При этом в предварительных заездах он установил новый мировой рекорд.
Вторую победу Михаил одержал в шоссейной гонке с раздельным стартом.
Первую медаль он взял в гонке преследования на дистанции 3000 метров. В финале он на целый круг опередил канадца. При этом в предварительных заездах он установил новый мировой рекорд.
Вторую победу Михаил одержал в шоссейной гонке с раздельным стартом.