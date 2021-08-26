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У Бурятии появился паралимпийский чемпион

У Бурятии появился паралимпийский чемпион
Общество,  Фото:страница Михаила Асташова
Золото Паралимпиады завоевал Михаил Асташов

Спортсмен из Бурятии, велогонщик на треке Михаил Асташов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио. Он стал чемпионом в индивидуальной гонке преследования.

Спортсмен, выступающий в классе C1, в финальном заезде оказался быстрее канадца Тристена Шернове. В финале он обогнал соперника на круг, сообщает «Матч ТВ».

По ходу квалификационных заездов Асташов установил новый мировой рекорд (3.35,954).

Бронзу в этом виде программы завоевал китаец Ли Чжан Ю, опередивший испанского спортсмена Рикардо Тен Архилеса.

Для России успех Михаила Асташова стал первой золотой медалью Игр, добытой вне плавательного бассейна. В среду россияне выиграли три золота именно в плавании.

Как сообщал «Байкал-Daily», Михаил Асташов долгие годы упорно шёл к этой победе. Он пробовал себя в различных видах спорта, в том числе в настольном теннисе и бадминтоне. В последнее время завоевал ворох медалей в паратриатлоне. Из последних побед – золото чемпионата мира по паратриатлону в Испании, серебро и бронза на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Португалии, золото Кубка мира по паравелоспорту в Бельгии. В 2020 году за неимением международных стартов Михаил выиграл ряд российских соревнований.

Михаил Асташов родился в Бурятии в 1988 году. Он появился на свет без рук и ног, и родители сразу же отказались от сына. Вырос в специализированном детском доме, где у него появилась тяга к спорту. До семи лет Михаил жил без протезов, бегая просто на коленках. Ножные протезы начал осваивать только около десяти лет.

- Я всё умею делать без протезов, да и своего внешнего вида я нисколько не стесняюсь. Мне абсолютно всё равно, что про меня подумают люди, удивятся они или ужаснутся тому, что у меня нет рук. Я вырос из того возраста и состояния, когда это обстоятельство меня волновало, - рассказывал Михаил ранее в интервью.

Он полностью доказал, что возможности любого человека безграничны.

- Моя жизнь – это история преодоления: себя, обстоятельств, предрассудков. Но я ни о чём не жалею, наоборот, мне хочется показать людям, что всё в жизни зависит только от нас самих, - говорил спортсмен.

В одном из интервью на вопрос, о чём мечтает, Михаил ответил: «Я не мечтаю, я ставлю цели, потому что с ними все понятно: сразу ясно, что делать, чтобы был результат. На сегодня у меня две главных цели. Я очень хочу попасть на Паралимпийские игры, этого хотят все параспортсмены. И второе, чего я хочу, но пока сделать не удалось – это создание семьи».

Одна цель Михаила была достигнута сегодня.


спорт Паралимпийские игры

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