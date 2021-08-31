Михаил Асташов завоевал второе золото Паралимпиады

Уроженец Бурятии Михаил Асташов завоевал второе золото летних Паралимпийских игр в Токио. Асташов стал чемпионом в шоссейной велогонке с раздельным стартом на 16 км. Спортсмен из Бурятии преодолел дистанцию за 24 минуты 53,37 секунды.
Серебро завоевал американец Аарон Кит (24 мин 55,40 с). Третье место занял спортсмен из Германии Михаэль Тойбер (24 мин 58,67 с).
Михаил Асташов выступает в классе С1, куда входят спортсмены с ограниченными возможностями верхних и нижних конечностей и наиболее тяжёлыми неврологическими нарушениями.
Это вторая золотая медаль Асташова, заработанная на Играх в Токио. 26 августа спортсмен выиграл индивидуальную гонку преследования на три тысячи метров в соревнованиях на велотреке. В финале он обошёл канадца на целый круг. При этом по ходу квалификационных заездов Михаил установил новый мировой рекорд.
На следующий день Асташов занял четвёртое место в индивидуальной гонке с раздельным стартом на велотреке. При этом он лидировал в финале, но упустил медаль практически на самом финише. По ходу квалификации Михаил также установил мировой рекорд, который, к сожалению, в финале побил представитель Китая.
Как сообщал «Байкал-Daily», вся Бурятия восхищается невероятными победами своего уникального спортсмена. Поздравительную телеграмму после первой победы ему направил президент Владимир Путин, отметивший, что Михаилу «не было равных».
Согласно республиканскому закону, спортсмену за победу на Паралимпийских играх от Бурятии полагается квартира, премия в размере 1,5 миллионов рублей и пожизненная выплата в размере 30 тысяч рублей.
Поскольку Михаил выступает в параллельном зачёте за Бурятию и за Свердловскую область (где тренируется), ему также полагается поощрение и от второго региона. Законом Свердловской области за победу на Паралимпиаде положено 4 миллиона рублей.
Также российские паралимпийцы награждаются из госбюджета (суммы такие же, как у олимпийцев): за золото положено 4 миллиона рублей. Существующий в России порядок предполагает, что каждая награда оплачивается отдельно. Если один и тот же спортсмен получает более одной медали, то призовые суммируются.
Михаил Асташов родился 16 октября 1988 года в селе Хандагатай Тарбагатайского района Бурятии. Родился без рук и ног, из-за чего родители отказались от него ещё в роддоме. Первые годы жизни он провёл в доме малютки, а затем рос в специализированном детдоме в Челябинской области. Именно там и начал заниматься спортом, пробуя себя в различных видах.
После выпуска Михаила из детского дома родители восстановили над ним опеку. Он какое-то время жил с ними в Бурятии, а в 2018 году переехал в Екатеринбург к тренеру Владимиру Алыпову.
Талантливый и упорный спортсмен предпочитал в последние годы паратриатлон, но класс PTS2, в котором Михаил выступает в триатлоне, не входит в программу Паралимпийских игр. Поэтому он сосредоточился на велоспорте, где только в этом году завоевал серебро и бронзу чемпионата мира, успешно отобрался на Паралимпиаду и сразу же взял два чемпионских титула.
Паралимпиада для Михаила не окончена. 2 сентября он выйдет также на групповую шоссейную гонку (100 км).
Также на Паралимпийских играх бронзовым призёром стал бурятский лучник Баир Шигаев. Он выступал в паре со спортсменкой из Якутии Степанидой Артахиновой в смешанных соревнованиях.