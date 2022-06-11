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На пляже Забайкалья пройдёт турнир по футволею

На пляже Забайкалья пройдёт турнир по футволею
Общество,  Фото:скриншот
Игры пройдут по круговой системе в двух группах

18 июня в Забайкальском крае пройдёт турнир «Волейфутбол» по футволею. Местом проведения станет пляж озера Арахлей, район «Пески», подъём напротив базы «Спутник».

Как сообщает ЗРСООО «Зелёный ёж», соревнования будут проводиться между любительскими командами города Чита и Забайкальского края. Возраст участников команд – 18 лет и старше. Количество команд ограничено. Матчи проводятся по международным правилам «Pro Footvolley».

Открытие соревнований состоится в 12:00.

Возрастное ограничение 0+

Справка

Футволей был придуман в Бразилии Октавио де Мораэсом в 1965 году в Рио-де-Жанейро на пляже Копакабана. Игра сочетает в себе правила, которые основаны на правилах пляжного волейбола и правилах футбола. По сути, футволей является пляжным волейболом, только игроки вместо кистей рук используют голову и ноги, а волейбольный мяч заменён на футбольный. В настоящее время этот вид спорта приобрёл популярность на международном уровне, включая Европу, США и Азию. 
Забайкальский край футволей спорт турнир

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