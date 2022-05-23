Призовой фонд турнира по вольной борьбе в Улан-Удэ составил 700 тысяч



Также на этом турнире дадут старт празднованию 60-летия школы вольной борьбы Бурятии. Запланировано чествование ветеранов и призёров первого чемпионата республики по борьбе, который прошёл в 1962 году.



Призовой фонд составляет 700 тысяч рублей.



Отметим, федерация спортивной борьбы Бурятии получит спонсорскую помощь на проведение турнира. Спонсором выступил постоянный партнёр федерации – Забайкальское горнорудное предприятие (ЗГРП).



ЗГРП регулярно поддерживает бурятских борцов. Как сообщал «Байкал-Daily», на проведение женского чемпионата России по борьбе в Улан-Удэ в 2021 году ЗГРП регулярно поддерживает бурятских борцов. Как сообщал «Байкал-Daily», на проведение женского чемпионата России по борьбе в Улан-Удэ в 2021 году «Забайкальское горнорудное предприятие» выделило 10 млн рублей. В целом, с 2019 года на развитие вольной борьбы в Бурятии ЗГРП выделило более 29 млн рублей.



Всероссийский турнир памяти Василия Гармаева пройдёт в Региональном центре единоборств. Медали будут разыграны в десяти весовых категориях.



Вход для зрителей свободный.



Программа турнира:



26 мая

11:00-20:00 – Предварительные и полуфинальные встречи во всех весовых категориях;

17:00-17:30 – Торжественная церемония открытия турнира.



27 мая

11:00-13:00 – Утешительные встречи;

13:00-15:00 – Встречи за III-V места, финальные встречи за I-II места, награждение призеров и победителей.













Возрастное ограничение 0+









С 25 по 28 мая в Улан-Удэ состоится всероссийский турнир по вольной борьбе памяти первого чемпиона Бурятии, первого мастера спорта СССР от Бурятии, судьи всесоюзной и международной категории Василия Енхоевича Гармаева.О престиже турнира говорит, например, то в Улан-Удэ приедут ведущие спортсмены сборной Монголии, а также нескольких соседних регионов. Этот турнир станет генеральной репетицией для сборной Бурятии перед главным стартом страны – чемпионатом России, который состоится в конце июля в Кызыле.