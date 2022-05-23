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Призовой фонд турнира по вольной борьбе в Улан-Удэ составил 700 тысяч

Призовой фонд турнира по вольной борьбе в Улан-Удэ составил 700 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
25 мая в Улан-Удэ откроется всероссийский турнир по вольной борьбе памяти первого чемпиона Бурятии

С 25 по 28 мая в Улан-Удэ состоится всероссийский турнир по вольной борьбе памяти первого чемпиона Бурятии, первого мастера спорта СССР от Бурятии, судьи всесоюзной и международной категории Василия Енхоевича Гармаева.

О престиже турнира говорит, например, то в Улан-Удэ приедут ведущие спортсмены сборной Монголии, а также нескольких соседних регионов. Этот турнир станет генеральной репетицией для сборной Бурятии перед главным стартом страны – чемпионатом России, который состоится в конце июля в Кызыле.
 
Также на этом турнире дадут старт празднованию 60-летия школы вольной борьбы Бурятии. Запланировано чествование ветеранов и призёров первого чемпионата республики по борьбе, который прошёл в 1962 году.

Призовой фонд составляет 700 тысяч рублей.

Отметим, федерация спортивной борьбы Бурятии получит спонсорскую помощь на проведение турнира. Спонсором выступил постоянный партнёр федерации – Забайкальское горнорудное предприятие (ЗГРП).
 
ЗГРП регулярно поддерживает бурятских борцов. Как сообщал «Байкал-Daily», на проведение женского чемпионата России по борьбе в Улан-Удэ в 2021 году «Забайкальское горнорудное предприятие» выделило 10 млн рублей. В целом, с 2019 года на развитие вольной борьбы в Бурятии ЗГРП выделило более 29 млн рублей.
 
Всероссийский турнир памяти Василия Гармаева пройдёт в Региональном центре единоборств. Медали будут разыграны в десяти весовых категориях.

Вход для зрителей свободный.

Программа турнира:

26 мая
11:00-20:00 – Предварительные и полуфинальные встречи во всех весовых категориях;
17:00-17:30 – Торжественная церемония открытия турнира.

27 мая
11:00-13:00 – Утешительные встречи;
13:00-15:00 – Встречи за III-V места, финальные встречи за I-II места, награждение призеров и победителей.



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ЗГРП спорт борьба

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