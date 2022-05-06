Призыв продлится до 15 июля
В Восточном военном округе продолжается призыв граждан на военную службу. Напомним, что он стартовал 1 апреля.
На сегодняшний день военными комиссариатами ВВО для прохождения военной службы призвано более 3300 граждан. Большинство граждан имеют среднее и высшее образование, прошли курс подготовки в образовательных организациях ДОСААФ России.
- При проведении призыва, военными комиссариатами ВВО соблюдаются все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции среди призывников. Каждый новобранец проходит осмотр квалифицированными специалистами различного профиля. Также призывники проходят дактилоскопическую процедуру, которая проводится в целях оформления документов и выдачи персональной электронной карты (ПЭК). После прохождения медицинской комиссии и на основании полученных результатов психологического тестирования, комиссией военного комиссариата выносится решение о призыве гражданина на военную службу, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Также в ВВО отметили, что призывники Восточного военного округа не будут отправлены в места проведения специальной военной операции (СВО). Большинство призывников будут проходить военную службу по призыву в соединениях и воинских частях ВВО.
Призыв «Весна – 2022» продлится до 15 июля 2022 года. Планируется призвать на военную службу более 9000 граждан. Первые отправки призывников начнутся с 23 мая.
На Дальнем Востоке на службу призвано более 3 тысяч граждан
Общество, Фото:
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