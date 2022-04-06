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Военный комиссар Бурятии: «Ни один призывник не будет отправлен на Донбасс»

Военный комиссар Бурятии: «Ни один призывник не будет отправлен на Донбасс»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии началась подготовка к весеннему призыву на военную службу

В России с 1 апреля начался весенний призыв на военную службу граждан от 18 до 27 лет. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Со всей страны на военную службу призовут 134 тысячи 500 человек.

В Бурятии 95% призывников будут проходить службу на территории Восточного военного округа. Из них 30% отправятся в воинские части на территории республики.

Всего из Бурятии будет призвано более тысячи новобранцев.

- Традиционно нам требуются специальности «водитель», «крановщик». В настоящий момент мы подготовили более 100 специалистов в ДОСААФ, и гарнизоны Восточного военного округа будут укомплектованы, - сообщил сегодня военный комиссар Бурятии Александр Трубников.

Военный комиссар заверил, что ни один призывник не будут отправлен на территорию Украины. На специальную военную операцию отправляют только подготовленных военных, служащих по контракту, подчеркнул Трубников.

- Несмотря на то, что у нас проводится специальная военная операция, хочу успокоить родителей, родных и близких. Задачи на территорию ДНР и ЛНР выполняют исключительно военнослужащие по контракту. Ни один призывник не будет отправлен на территорию Донбасса. Я хочу ещё раз всех в этом убедить. Пусть родные и близкие не беспокоятся, - заявил Трубников.

Основную часть призывников сперва направят в учебные части. В Дальневосточном федеральном округе учебные части расположены в Чите, Хабаровске и Владивостоке. Большая часть новобранцев из Бурятии, как правило, отправляются в Читу.

- Большую часть призывников мы отправляем в Читу, там наиболее расширенный перечень, по которому готовят специалистов как раз для Восточного военного округа, - пояснил Александр Тихонов.

Ситуации бывают разные. Может ли контрактник расторгнуть действующий контракт по собственному желанию? Военный комиссар также ответил на этот вопрос.

- В течение службы по призыву, если военнослужащий подписал контракт и решил расторгнуть его в течение года, то он переводится обратно на срочную службу и по окончанию уходит на общих основаниях. Если он заключил первый контракт на минимальный срок три года и решил расторгнуть его по собственному желанию до истечения срока, то в воинских частях индивидуально подходят к этому. Причины же бывают уважительные, например, по болезни. Если причин нет, то после расторжения - его уже не возьмут на контракт снова, если он захочет. Мы никого не держим, он, конечно, сможет расторгнуть контракт, - добавил Трубников.

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом значительно улучшилась, военкоматы будут по-прежнему принимать строгие меры по недопущению инфекции.

- По-прежнему призывники будут проходить тестирование за счёт средств минздрава республики в районах. Второе тестирование они будут проходить здесь, - добавил Трубников.

Что касается вакцинации, то призывники и поступающие в ряды армии по контракту проходят её во время службы по собственному желанию.

Весенний призыв граждан на военную службу завершится 15 июля.

военнослужащие призывники

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