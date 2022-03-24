Тункинский нацпарк лидирует по числу редких растений в Бурятии

Большее число видов связано с многообразием ландшафтов в парке
Недавно в научном журнале «Nature Conservation Research. Заповедная наука» опубликована статья научного сотрудника Тункинского национального парка в Бурятии Дениса Санданова. Автор с коллегами из института общей и экспериментальной биологии СО РАН подготовил базу данных по редким растениям Бурятии и Забайкалья. Эта база основана на информации из последних изданий Красных книг двух регионов и включает сведения по распространению 271 вида редких сосудистых растений.
Сравнение числа редких видов и точек их распространения среди всех федеральных особо охраняемых природных территорий Бурятии и Забайкалья показало, что Тункинский национальный парк характеризуется наибольшим разнообразием. Здесь произрастает 51 вид редких растений, встречающихся в 145 различных местонахождениях.
- Уникальность Тункинской долины связана с многообразием ландшафтов: высокогорные экосистемы с альпийскими лугами, тайга, мелколиственные леса, степи. Больше всего редких растений отмечено в лесной зоне и среди этих видов преобладают редкие орхидеи. В Республике Бурятия произрастает 14 видов семейства Орхидные, половина из которых входит в Красную книгу Российской Федерации. Большинство редких орхидей Бурятии (11 видов) можно встретить на территории национального парка «Тункинский», - сообщает пресс-служба нацпарка.
Согласно исследованию разнообразие редких растений в Тункинском национальном парке в два раза выше по сравнению с Баргузинским и Байкальским заповедниками, для которых отмечается по 24 редких вида. Чуть больше (30 видов) встречается в Забайкальском национальном парке.
Проведённое исследование даёт основу для будущей природоохранной деятельности и может быть использовано при организации новых особо охраняемых природных территорий за Байкалом.
Кроме этого, в этом году сотрудниками научного отдела запланированы экспедиции в различные уголки Тункинской долины. По их результатам будут получены новые данные о растениях республики.
Тункинский нацпарк лидирует по числу редких растений в Бурятии
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