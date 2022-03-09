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В Улан-Удэ провели чемпионат по лыжным гонкам

В Улан-Удэ провели чемпионат по лыжным гонкам
Общество,  Фото:пресс-служба БРО «Динамо»
В соревнованиях участвовали представители органов безопасности и правопорядка

4 марта в Бурятии состоялось открытие спартакиады республиканского отделения общества «Динамо» по служебно-прикладным и игровым видам спорта. Первым видом соревнований стали лыжные гонки.

Чемпионат проходил на лыжной базе «Снежинка» СШОР №4 города Улан-Удэ. В нём приняли участие 11 команд коллективов физической культуры органов безопасности и правопорядка республики.

Как сообщает пресс-служба БРО «Динамо», по результатам соревнований лучшей среди женщин на дистанции 3 км стала Нечаева Татьяна (КФК №8). Второе место заняла Масличенко Александра (КФК №25), третье – Туркина Ирина (КФК №42).

Среди мужчин лучшим на дистанции 5 км стал Коробченко Николай (КФК №8). «Серебро» завоевал Канцебура Александр (КФК 25), «бронза» у Самигулина Романа (КФК №8).

В смешанной эстафете 4х3 км и в общекомандном зачёте места распределились следующим образом. В первой группе: первое место – КФК №8, второе место – КФК №42, третье место – КФК №25. Во второй группе: первое место – КФК №12, второе место – КФК №9, третье место – КФК №2 – Кабанск.

Победители и призёры чемпионата награждены дипломами, медалями, кубками и ценными призами. 
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