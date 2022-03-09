В Улан-Удэ провели чемпионат по лыжным гонкам

В соревнованиях участвовали представители органов безопасности и правопорядка



4 марта в Бурятии состоялось открытие спартакиады республиканского отделения общества «Динамо» по служебно-прикладным и игровым видам спорта. Первым видом соревнований стали лыжные гонки.



Чемпионат проходил на лыжной базе «Снежинка» СШОР №4 города Улан-Удэ. В нём приняли участие 11 команд коллективов физической культуры органов безопасности и правопорядка республики.



Как сообщает пресс-служба БРО «Динамо», по результатам соревнований лучшей среди женщин на дистанции 3 км стала Нечаева Татьяна (КФК №8). Второе место заняла Масличенко Александра (КФК №25), третье – Туркина Ирина (КФК №42).



Среди мужчин лучшим на дистанции 5 км стал Коробченко Николай (КФК №8). «Серебро» завоевал Канцебура Александр (КФК 25), «бронза» у Самигулина Романа (КФК №8).



В смешанной эстафете 4х3 км и в общекомандном зачёте места распределились следующим образом. В первой группе: первое место – КФК №8, второе место – КФК №42, третье место – КФК №25. Во второй группе: первое место – КФК №12, второе место – КФК №9, третье место – КФК №2 – Кабанск.



Победители и призёры чемпионата награждены дипломами, медалями, кубками и ценными призами.

